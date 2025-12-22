Cuáles son los mejores barrios de Mar del Plata, según la IA

¿Cuál es el mejor barrio para vivir en Mar del Plata? El interrogante para quienes deciden venir a vivir a la Costa Atlántica suele despertar pasiones, incluso entre los propios marplatenses. La respuesta no es única, pero el análisis de datos, búsquedas, tendencias inmobiliarias y preferencias de los usuarios permite trazar un ranking aproximado para la Inteligencia Artificial. A partir de esos datos, Chat GPT elaboró una lista de los barrios mejor valorados de la ciudad, según distintos estilos de vida.

Los Troncos: tranquilidad y calidad residencial

Para la IA, Los Troncos aparece entre los barrios mejor posicionados por su equilibrio entre tranquilidad, entorno verde y cercanía a zonas comerciales. Sus calles arboladas, casas de valor patrimonial y bajo nivel de tránsito lo convierten en uno de los preferidos para familias y quienes buscan un ritmo más calmo sin alejarse del centro.

Playa Grande: vivir cerca del mar

Otro de los barrios destacados es Playa Grande, especialmente valorado por la proximidad al mar, los espacios abiertos y el estilo de vida activo. Según el análisis, es uno de los sectores más buscados tanto para vivir como para invertir, con alta demanda inmobiliaria y servicios de calidad.

Zona Güemes: el polo gastronómico y urbano

La zona Güemes se consolida como una de las áreas favoritas para quienes priorizan la vida social, la gastronomía y el movimiento urbano. La IA destaca su concentración de bares, cafés y locales comerciales, además de su cercanía con la costa y otros barrios tradicionales.

La Perla y el Centro: comodidad y servicios

Para quienes buscan tener todo cerca, La Perla y el Centro aparecen bien posicionados en el ranking. La accesibilidad, el transporte público y la oferta de servicios pesan fuerte en este caso, aunque con menor presencia de espacios verdes y mayor densidad urbana.

Punta Mogotes y zona sur: espacio y tranquilidad

En el análisis también sobresalen Punta Mogotes y sectores de la zona sur, elegidos por quienes priorizan playas amplias, menos ruido y un entorno más relajado. Son barrios que ganaron atractivo en los últimos años, especialmente entre familias y quienes trabajan de manera remota.

Qué tuvo en cuenta la IA para el ranking

El análisis se basó en variables como:

calidad del entorno urbano

cercanía a servicios y comercios

acceso a espacios verdes y playas

demanda inmobiliaria

menciones y búsquedas en internet

preferencias de residentes y visitantes

En conclusión, no existe un único “mejor barrio”, sino barrios que se adaptan mejor a cada estilo de vida, de acuerdo a la app. Sin embargo, según la Inteligencia Artificial, Los Troncos, Playa Grande y Güemes encabezan el ranking general como los sectores más valorados de Mar del Plata.