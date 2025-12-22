“Entró al quirófano por una piedra en la vesícula y murió”: denuncian mala praxis en un hospital y escrachan al médico

Hay mucha indignación y tristeza en Lobería por la muerte de Soraya Valenzuela (44), una mujer que ingresó el pasado 6 de octubre al Hospital Municipal Gaspar M.Campos para practicarse una operación de baja complejidad pero tras varios días de pelear por su vida, falleció. Sus familiares y amigos denuncian mala praxis y realizaron un escrache al médico a través de las redes sociales.

“Entró al quirófano para que le saquen unas piedras en la vesícula, una operación laparoscópica y más tardar al otro día le daban de alta. Pero esa noche no pudo dormir del dolor y le faltaba el aire. Le dieron unos calmantes y a la mañana cuando la voy a ver, estaba blanca, pálida y temblando como un papel. Con fiebre y la saturación baja, al otro día le hicieron una nueva cirugía. Ahí se dieron cuenta que en la primera intervención, le habían perforado el intestino”, recordó con dolor Florencia, sobrina de la víctima.

Soraya Valenzuela tenía 44 años y era madre de 3 hijos.

En diálogo con 0223, la mujer contó que tras esa segunda operación en el nosocomio de Lobería, se comprobó que sufrió una infección por lo que denuncian como mala praxis y luego perdió mucha sangre. “El 19 de octubre, justo el Día de la Madre, siendo ella mamá de tres hijos, la debieron trasladar de urgencia al Hospital Penna de Bahía Blanca. La estuvo peleando y llegó a tener 16 cirugías pero el miércoles pasado -17 de diciembre- falleció”, dijo angustiada.

“Acá en Lobería hay solo 2 cirujanos. Y este doctor no es la primera vez que le pasa algo así. A mi amigo le mato el padre, cuando tenía que ponerle una malla. A la mamá del contador de la ciudad, le operaron de un quiste, le perforo el intestino y murió. Acá tapan todo y este doctor sigue operando y matando gente como si nada”, lamentó.

Atentos a este caso, familiares y amigos realizarán una marcha por las calles de Lobería el próximo 6 de enero a las 19 frente al palacio municipal.