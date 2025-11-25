Atacaron una casa a balazos e hirieron a un chico de 16 años en la cabeza
Sucedió el lunes a la noche en el barrio Peralta Ramos Oeste. El menor recibió dos perdigonazos en el cráneo y en la cara.
La continuidad de una discusión entre un joven y la nueva pareja de la ex terminó el lunes a la noche con un ataque a tiros a una casa en el barrio Peralta Ramos Oeste en el que hirieron a un adolescente de 16 años que fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil.
De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el menor fue trasladado al hospital desde la zona de San Salvador y Dellepiane luego de que varios sujetos a bordo de un auto efectuaran disparos hacia el frente de la casa.
La víctima ingresó en estado lúcido y consciente con una herida de arma de fuego que provocó una laceración sangrante en cabeza y rostro.
Tras las primera la curaciones y la realización de una tomografía observaron dos proyectiles a determinar alojados en el cráneo -sin lesión ósea- y en la nariz. El menor presenta una buena evolución y fue trasladado en ambulancia a un establecimiento privado.
De acuerdo a las primeras averiguaciones que hizo personal de la comisaría tercera, los agresores llegaron a la casa tras una nueva discusión entre el hermano de la víctima con la nueva pareja de la ex.
Las actuaciones fueron derivadas a la fiscalía en turno a cargo de Carlos Russo.
