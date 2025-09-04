Un delantero de Boca faltó a entrenar y puede jugar el Mundial en otra selección

En medio del parate por Eliminatorias, Boca sumó una novedad que podría impactar en el futuro de uno de sus delanteros. Milton Giménez, quien compite por un lugar en el ataque con Edinson Cavani y Miguel Merentiel, se ausentó con permiso del entrenamiento de este jueves para continuar con el trámite de obtención de la ciudadanía paraguaya.

El objetivo es quedar habilitado para una posible convocatoria a la selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, que tiene altas probabilidades de asegurar su boleto al Mundial 2026. El cuerpo técnico de la “Albirroja” ya había tomado contacto con el delantero a principios de año, tras confirmar que su padre es paraguayo. Desde entonces, Giménez mostró su interés en representar a la selección guaraní y puso en marcha el proceso para la nacionalización.

Esta gestión coincide con el gran momento que atraviesa Paraguay, que necesita sumar apenas un punto en esta fecha FIFA —o que Venezuela no derrote a Argentina— para sellar su clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. El interés de Alfaro por el atacante de Boca se explica por su política de convocar jugadores del fútbol argentino: en esta doble fecha citó a Gabriel Ávalos (Independiente), Rolando Martínez (Platense) y Alex Arce (Independiente Rivadavia), además de Matías Galarza (River) y Agustín Sández (Rosario Central).

Giménez podría ser el próximo en sumarse a esta lista si completa su nacionalización y mantiene su buen nivel en el club de La Ribera. En lo que va del año, acumula 1100 minutos en 23 encuentros, con seis goles y tres asistencias, números que sedujeron al entrenador de la “Albirroja”. El caso de Giménez no es el único en Boca: meses atrás Lucas Blondel optó por representar a Suiza, país de origen de su padre, y llegó a debutar en amistosos de la fecha FIFA de marzo.

