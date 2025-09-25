Boca pierde a otro titular y habrá un regreso muy esperado entre los concentrados

La práctica del jueves en La Bombonera dejó como dato más importante la lesión del chileno Carlos Palacios, que no pudo terminarla y quedó descartado para el partido del sábado frente a Defensa y Justicia. Esto se confirmó cuando salió el parte médico y se "filtró" la lista de concentrados, que tampoco tendrá a Edinson Cavani, que continúa con la recuperación, ni Exequiel Zeballos. La novedad será la primera vez, tras el Mundial de Clubes, de Ander Herrera entre los convocados. Palacios, que sigue sin encontrar su mejor nivel en el “Xeneize”, viene de jugar los 90 minutos en el partido en que Boca igualó 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Desde su llegada a Boca a principios de año, Palacios estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas de los hinchas, ya que en 28 partidos disputados solo pudo anotar tres goles y repartió cuatro asistencias, quedando por ahora muy lejos de las estadísticas que tenía en su anterior club, Colo Colo de Chile.

Por su parte, el vasco Ander Herrera podrá tener su primeros minutos en el semestre y mostrar una buena puesta a punto desde lo físico para evitar sufrir lesiones como ha sido una constante desde su llegada al club.

