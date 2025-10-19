Se terminó la ilusión: Argentina cayó en la final con Marruecos

El equipo de Diego Placente cayó con el conjunto africano en la final y no pudo alzar el séptimo título en la categoría.

Argentina perdió con Marruecos 2-0 en la final del Mundial Sub 20 y no pudo completar el torneo perfecto que venía realizando. El elenco africano supo aprovechar las oportunidades que le dejó el equipo argentino.

El encuentro comenzó con un baldazo de agua fria para la albiceleste, ya que quedó mal parada a los ocho minutos, uno de los atacantes del equipo africano se fue mano a mano con Barbi y el arquero lo terminó bajando afuera del área. Por pedido del DT de Marruecos, el árbitro fue al VAR y terminó siendo tiro libre sobre el borde del área grande y amonestación para el arquero argentino. Es mismo tiro libre lo cobró de manera perfecta Zabiri que la clavó al angulo y puso el 1-0 a los 12 minutos de la primera parte.

A los 28 minutos en un contraataque magnifico, Marruecos consiguió el segundo tanto del partido. Othmane Maamma le jugó la personal a Juan Villalba, le ganó y tiró el centro al segundo palo, donde llegó Zabiri para poner el 2-0 a favor del conjunto marroquí.

En los últimos minutos de la primera parte, el equipo de Placente tuvo dos chances claras para descontar. La primera en los pies de Prestianni que por el sector izquierdo desbordó y tiró el centro al medio pero el arquero sacó la pelota al corner. Mientras que unos minutos más tarde, Milton Delgado le tiró una gran pelota en profundidad a Toto Silvetti que se fue mano a mano con el arquero, remató cruzado y la pelota se fue muy cerca del palo derecho.

En la segunda mitad, Marruecos casi no atacó mientras que Argentina se dedicó a tirar centros al área y rematar desde afuera pero no consiguió el tan ansiado descuento para meterse en partido nuevamente. Con este resultado el elenco marroquí levantó el trofeo de campeón y venció al equipo de Diego Placente que venía haciendo un gran torneo.