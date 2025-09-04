Tristeza en el mundo de la radio por la muerte de un histórico periodista deportivo

Un verdadero animal de radio. Mariano Twerski tenía 54 años y una extensa trayectoria en los medios. Falleció y conmocionó al ambiente, que lo despidieron en redes sociales. Sufrió un infarto que produjo su deceso.

Twerski, conocido por su trabajo en FM La Redonda 100.3 de La Plata y por ser un apasionado por el fútbol, con mucha llegada a la Asociación del Fútbol Argentino, en este momento también formaba parte de Radio Rivadavia. También dejó su marca en Radio Mitre. Siempre se enorgullecía de su fanatismo por All Boys.



