Tristeza en el mundo de la radio por la muerte de un histórico periodista deportivo
Falleció este jueves y causó una gran conmoción en el ambiente. Hombre fuerte de los medios en la AFA, integraba el equipo de FM La Redonda de La Plata y trabajaba en Radio Rivadavia.
4 de Septiembre de 2025 17:42
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un verdadero animal de radio. Mariano Twerski tenía 54 años y una extensa trayectoria en los medios. Falleció y conmocionó al ambiente, que lo despidieron en redes sociales. Sufrió un infarto que produjo su deceso.
Twerski, conocido por su trabajo en FM La Redonda 100.3 de La Plata y por ser un apasionado por el fútbol, con mucha llegada a la Asociación del Fútbol Argentino, en este momento también formaba parte de Radio Rivadavia. También dejó su marca en Radio Mitre. Siempre se enorgullecía de su fanatismo por All Boys.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar