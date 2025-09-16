Deportea celebra sus 30 años con un brindis de honor
El próximo jueves, en Club Alsina, el Instituto de referencia en formación de periodistas, realizará un evento para conmemorar una extensa trayectoria en el área educativa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Instituto Superior Deportea, referente en la formación de periodistas, anuncia la celebración de su 30° aniversario. Para conmemorar este hito, la institución invita a su comunidad educativa, staff, prensa y figuras destacadas del sector a un brindis de honor.
El evento se llevará a cabo el próximo jueves 18 de septiembre, a las 20.30, en Club Alsina, ubicado en Alsina 2639. La celebración será un punto de encuentro para reflexionar sobre tres décadas de trayectoria, logros académicos y la contribución de la institución al ámbito periodístico de nuestra ciudad y el país.
Desde su fundación en 1995, Deportea ha sido pionero en la educación especializada, formando a miles de estudiantes que hoy se desempeñan en los principales medios de comunicación a nivel nacional e internacional.
El brindis contará con la presencia de directivos, docentes, staff. Además, se espera la asistencia de personalidades que han acompañado el crecimiento de la institución a lo largo de los años.
Sobre el Instituto Superior Deportea
El Instituto Superior Deportea es una institución educativa con 30 años de trayectoria, dedicada a la formación de profesionales en Periodismo. Su misión es ofrecer una educación de calidad, combinando la teoría con la práctica y fomentando los valores éticos y el pensamiento crítico en sus estudiantes.
Temas
Lo más
leído