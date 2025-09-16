Deportea celebra sus 30 años con un brindis de honor

El Instituto Superior Deportea, referente en la formación de periodistas, anuncia la celebración de su 30° aniversario. Para conmemorar este hito, la institución invita a su comunidad educativa, staff, prensa y figuras destacadas del sector a un brindis de honor.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 18 de septiembre, a las 20.30, en Club Alsina, ubicado en Alsina 2639. La celebración será un punto de encuentro para reflexionar sobre tres décadas de trayectoria, logros académicos y la contribución de la institución al ámbito periodístico de nuestra ciudad y el país.

Desde su fundación en 1995, Deportea ha sido pionero en la educación especializada, formando a miles de estudiantes que hoy se desempeñan en los principales medios de comunicación a nivel nacional e internacional.

El brindis contará con la presencia de directivos, docentes, staff. Además, se espera la asistencia de personalidades que han acompañado el crecimiento de la institución a lo largo de los años.

Sobre el Instituto Superior Deportea

El Instituto Superior Deportea es una institución educativa con 30 años de trayectoria, dedicada a la formación de profesionales en Periodismo. Su misión es ofrecer una educación de calidad, combinando la teoría con la práctica y fomentando los valores éticos y el pensamiento crítico en sus estudiantes.

