Murió el periodista Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone

El periodista Juan Ortelli, exdirector de la edición argentina de la revista Rolling Stone, murió este fin de semana a los 43 años, según informaron amigos y familiares en redes sociales. Era referente de la cultura urbana, el rap, el hip hop y las batallas de freestyle, donde fue jurado en varias competencias.

"Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional", anunció su hermano este lunes en Instagram.

El periodista y escritor Pablo Plotkin lo despidió en redes sociales y recordó su etapa como compañeros en Rolling Stone, revista que Ortelli dirigió entre 2013 y 2018. "Su primera gran crónica, publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull, del Halabalusa, del Quinto Escalón y de todo", recordó.

"Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas. Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico", agregó.

"En el último tiempo, alejado de las redacciones, fue intérprete y protagonista de la transición de las competencias improvisadas a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Trabajaba desde hacía años en un libro monumental sobre la historia del rap en español, una verdadera biblia del movimiento", señaló Plotkin.

"Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. El Pity Álvarez decía que era un jedi. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas. Descansá en paz, Juancho", concluyó.