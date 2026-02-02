"Me pegaron cuando esperaba el semáforo y me tiraron": pagó la primera cuota de una moto y se la robaron cuando salía de trabajar

María trabaja en un hospital privado de la ciudad, donde el personal destina sus conocimientos al servicio de la salud de los pacientes y tal prestación requiere de guardias con horarios donde la mayoría de los trabajadores de otros rubros descansan. Ella salió el domingo a las 6 de la mañana, después de cumplir el turno del sábado a la noche, pero a las pocas cuadras sufrió una pesadilla.

"Estaba esperando el semáforo en Juan B. Justo y Chile, cuando vi que de una casa salieron dos motos con dos mujeres y dos varones. Me pegaron, me empujaron, me tiraron y se llevaron mi moto", le contó María a este medio. No obstante, lo insólito de la historia vendría minutos después.

"Después de lo sucedido aparecieron de nuevo las dos chicas con otras dos personas. Cuando llegó el patrullero, le señalé el auto que estaba en la puerta de la casa de donde habían salido los ladrones. Salió un hombre de la casa, se identificó como personal policial y dijo que nadie había salido de su domicilio", agregó en diálogo con 0223 la víctima, quien agregó que el hombre negó todos los hechos y dijo no tener nada que ver con lo sucedido.

María sospecha que la relación del hombre de la casa con la policía entorpece la resolución del caso. "Tienen cámaras en la casa, pero mi denuncia quedó en la nada", se lamentó.

Por último, señaló que "está de moda tirar cortes con la moto adelante tuyo, esa es la señal para que te roben", coincidiendo con el modus operandi de los delincuentes que la atacaron.

Lo peor fue que el rodado era nuevo: "Se llevaron la moto cero kilómetro, recién habíamos pagado la primera cuota", contó angustiada.