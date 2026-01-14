"Nos casamos": Lali Espósito anunció su compromiso con Pedro Rosemblat

Con una foto del anillo de compromiso y una publicación compartida en Instagram, Lali Espósito anunció que se casará con su novio, Pedro Rosemblat.

Su relación comenzó a finales de 2023, pero la oficializaron en febrero del 2024. Aún no se sabe en qué fecha darán el Sí, pero el anuncio de casamiento ya se llenó de comentarios positivos en las redes sociales.

"Ahhhh porque ahora encontré uno mejor que vos!!!", "Esto es real????" y "Lali me mueroooo", son algunos de los mensajes que los seguidores de la pop star argentina y el streamer dejaron en Instagram.

En una de las imágenes de la galería en donde se los ve juntos, ella está usando el anillo de compromiso: una pieza de oro con dos piedras, una cuadrada y otra redonda, de diseño original y delicado.