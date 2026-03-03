Soltar: Griselda Siciliani ¿de novia con un reconocido músico?

Este lunes al aire de Puro show de noche (eltrece), una información tomó por sorpresa a todos: Griselda Siciliani habría empezado un romance con Dante Spinetta a días de haberse separado de Luciano Castro.

Tras la enorme repercusión que tuvo este rumor, el ex Illya Kuryaki and The Valderramas decidió salir al cruce. "Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos“, expuso en su cuenta de X.

Las versiones de que el músico y la actriz estaban en pareja surgieron esta tarde, cuando la periodista Pochis lanzó algunos datos al aire del programa de espectáculos. “Ella está grabando ‘Felicidades’. Lo que me contaron es que algunos días, al rato de que ella vuelve de las grabaciones, tipo 17, 18, lo ven a él ingresar al edificio de ella”, sostuvo y luego mostraron una foto que supuestamente servía como prueba del vínculo amoroso.

Vale recordar que los artistas ya habían sido vinculados en 2017 y 2020, pero nunca confirmaron haber sido pareja. Por su parte, Siciliani evitó hablar de su vida privada.