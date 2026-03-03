Un adolescente de 14 años fue aprehendido por tener un arma en la ruta 226: estaba con un grupo de amigos de su edad

Este lunes por la noche, personal de la Comisaría 14ª de Mar del Plata detectó en su recorrida por Gloria de la Peregrina a un grupo de menores en actitud sospechosa. Según el parte oficial, los adolescentes tomaron una actitud esquiva ante el control que había recibido un llamado al 911 de los vecinos, denunciando la presencia de gente "ajena al barrio".

Entonces, en la intersección de calles Río Jáchal y la colectora de la ruta 226, la policía fue tras los adolescentes en una persecución de unas cuadras. Finamente, los interceptaron en Río Miraflores. Cuando les hicieron el palpado preventivo, descubrieron que uno de ellos, de 14 años, tenía un revólver calibre .32.

La plaza donde aprehendieron al menor. Captura de Google Street View.

Los cinco adolescentes, todos chicos, tienen entre 13 (dos de ellos) y 16 años. La doctora Mariana Baqueiro, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dispuso la aprehensión del menor que portaba el arma, quien quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

Por su parte, el resto del grupo, fue entregado a sus adultos responsables con el labrado de actuaciones correspondientes.