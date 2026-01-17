Ofrecieron cortarle el pasto a un jubilado, lo asesinaron a golpes en la cabeza y se robaron una tele

“No me daba el celular y le tuve que dar”, se escucha decir a uno de los delincuentes en una cámara de seguridad mientras escapan con un televisor. La frase quedó registrada minutos después de un violento asalto ocurrido en Isidro Casanova, partido de La Matanza. La víctima fue un jubilado de 67 años que murió a causa de las graves heridas: el hecho ocurrió el 31 de diciembre, en horas de la tarde, pero recién se conoció en las últimas horas.

Según la investigación, dos hombres llegaron a la casa del anciano y se ofrecieron a cortar el pasto. El ataque habría sido premeditado: mientras uno lo entretenía en el frente, el otro ingresó por la parte trasera. Una vez dentro, ambos lo golpearon brutalmente en la cabeza con un objeto contundente. Luego escaparon con dinero, un celular y un televisor de 40 pulgadas.

La víctima fue internada, pero murió dos semanas después

La víctima, identificada como Carlos Daniel Blasco, sufrió un hundimiento de cráneo y fue trasladada de urgencia al Hospital Paroissien. Pese a los esfuerzos médicos, murió el miércoles pasado debido a la gravedad de las lesiones. La denuncia fue realizada por la familia cuando uno de sus hijos lo encontró gravemente herido: a partir de allí se inició la causa judicial.

El caso dio un giro cuando se confirmó que uno de los autores del crimen era sobrino del jubilado. La identificación fue posible gracias a una pariente que analizó cámaras de seguridad por su cuenta y reconstruyó la fuga. Con esa información, la Justicia ordenó allanamientos y detenciones. Ambos acusados, en ese marco, fueron arrestados días después en Mar de Ajó y quedaron imputados por homicidio agravado.