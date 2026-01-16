Paritarias 2026: la Provincia acordó con docentes y estatales

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cerró un nuevo acuerdo paritario con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes de las y los trabajadores alcanzados por la Ley 10.430 y leyes especiales. Se contempló la recomposición salarial que impactará en los haberes de enero y un compromiso de retomar las negociaciones en febrero.

El acuerdo incluye el pago de un retroactivo correspondiente a diciembre, el proporcional del medio aguinaldo y un incremento del 3% en enero, calculado sobre los salarios vigentes al mes de octubre. De este modo, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un aumento total del 4,5%, producto del retroactivo.

Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que la medida se adopta en un contexto de emergencia económica, marcado por el recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y una fuerte caída de la recaudación. Aun así, destacaron que se realizó un esfuerzo para mejorar la oferta inicial y sostener el diálogo con los sectores gremiales.

En ese sentido, el Gobierno provincial reafirmó su compromiso con la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, y remarcó que continuará priorizando la negociación colectiva como herramienta central. La gestión encabezada por el gobernador Axel Kicillof ratificó, además, la voluntad de cumplir con las obligaciones salariales y de reabrir la discusión paritaria el próximo mes.

Las reuniones se llevaron adelante de manera virtual y contaron con la participación de autoridades de los ministerios de Economía, Trabajo y de la Dirección General de Cultura y Educación, así como de la Secretaría General y del Instituto de Previsión Social (IPS), junto a los representantes gremiales de los distintos sectores.