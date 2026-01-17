El titular de UOCRA Mar del Plata: "Somos los que hacemos los countries, pero vivimos en una casa sin poder revocar"

En diálogo con Extra FM 102.1, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de la delegación Mar del Plata, César Trujillo, contó que el 2025 fue un año bastante complicado para la industria de la construcción en general y para la obra pública en particular.

"La obra pública ha tenido un golpe tremendo porque el señor presidente de la Nación la paró. Ahora está cambiando, porque los gobernadores están empezando a hacer, de a poco, lo que se pueda", expresó Trujillo y subrayó: "La obra pública es muy necesaria para el país".

Las obras que se están desarrollando en Mar del Plata

El titular de UOCRA contó que en Mar del Plata se están desarrollando dos obras públicas muy importantes. Por un lado, la continuidad de "la ruta de doble mano Mar Chiquita — Villa Gesell, que es una obra muy importante y necesaria".

Por otra parte, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires están trabajando en la puesta en valor del frente costero de la zona de la rambla, el casino y la Bristol, "un icono de Mar del Plata, que le hacía falta bastante mantenimiento".

"Desde hace un tiempo para acá estamos trabajando gracias a la inversión privada", contó Trujillo y aseguró que la costa ha crecido enormemente por la inversión de los privados hacia el sur, hacia Miramar, donde se han construído incluso varios barrios cerrados. "Pero lo que falta es obra de saneamiento, de infraestructura, hace falta mantenimiento siempre", agregó el referente de UOCRA y cerró: "Falta la presencia del Estado".

Cómo está el sector de la construcción en Mar del Plata

Según el titular de UOCRA local, las fuentes de trabajo las mantiene el sector privado en Mar del Plata. "Lo que hace falta es inversión pública, un montón", opinó Trujillo y explicó que la falta de obra del Estado trae consigo otras situaciones, como por ejemplo que "ningún trabajador puede entrar a un crédito". "Los salarios están tan bajos que se complica la vivienda propia para el trabajador. Eso es preocupante y hay que arreglarlo de alguna manera, porque nosotros hacemos los grandes edificios, los grandes countries y vivimos en una casa sin poder revocar".

Respecto a la expectativa sobre la obra pública para los tiempos por delante, Trujillo separó tres tipos de responsabilidad: la local, la provincial y la nacional: "Hay un cortocircuito de Nación con las provincias y más con la provincia de Buenos Aires. Es la más importante de la Argentina, por el desarrollo, el crecimiento y hay que cuidarla y preocuparse un poco más. Si Nación, Provincia y Municipio estuvieran de acuerdo es mucho mejor, pero es la política".