Hicieron fila toda la noche en busca de un cupo para aprender oficios

La mayoría de los interesados tienen entre 17 y 18 años.

Un centenar de jóvenes pasaron la noche en la vereda para asegurarse un cupo en los cursos gratuitos de oficios que dicta el Centro de Formación Profesional de la Uocra, en la zona de Luro al 8800. Desde la tarde anterior ya había una fila que doblaba la esquina y que, al momento de abrir la inscripción esta mañana, superaba las dos cuadras.

La mayoría de quienes esperaban eran chicos de 17 y 18 años recién egresados, en busca de capacitación rápida y una salida laboral concreta. Los cursos más demandados fueron Electricidad, Gasista y las distintas especialidades vinculadas a la construcción.

La escena volvió a mostrar la fuerte demanda de formación técnica en un contexto económico complicado, donde cada año crece la cantidad de jóvenes que buscan alternativas de empleo a través de estos programas gratuitos y con certificación oficial.

Desde el Centro de Formación Profesional informaron que alrededor de 300 personas se acercaron solo en la primera jornada de inscripción.