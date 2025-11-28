Es oficial: “Envidiosa” tendrá su temporada final en 2026

Envidiosa 3 se estrenó en Netflix a mediados de noviembre y rápidamente alcanzó el primer puesto entre las series más vistas de la plataforma. En las últimas horas, desde la cuenta oficial del gigante del streaming confirmaron que habrá una temporada final que se estenará en 2026.

Los episodios de la última temporada se centraron en el tema de la maternidad, siendo el eje central en la historia de Vicky (Griselda Siciliani), obligándola a replantearse sus prioridades, explorar nuevos límites y descubrir quién quiere ser en esta nueva etapa. El final llegó con otra bomba que pone patas para arriba su mundo y el de Matías (Esteban Lamothe), por lo que todo queda dispuesto para ver qué sigue.

La confirmación de la temporada 4, realizada en las redes sociales de Netflix, llegó con una noticia extra: será además la última, poniendo así punto final a las aventuras de Vicky.

"La cuarta y última temporada de Envidiosa está oficialmente en camino", publicaron, despertando la locura entre los seguidores del show.



Con el final en vista, también surgió esta otra incógnita, aunque aquí entramos en el terreno de los deseos. Es que Fernanda fue uno de los grandes aciertos de Envidiosa y se convirtió en favorita de los fans, quienes anhelan y piden a gritos su spin-off.

Ahora, lo cierto es que Netflix no anunció planes para una serie derivada centrada en el entrañable personaje interpretado por Lorena Vega.

