Cestoball Mar del Plata jugó una exhibición con las selecciones campeonas del mundo en Varese

Las selecciones nacionales de Cestoball, femenina y masculina, ambas campeonas del mundo, estuvieron presentes en la Playa Olímpica de Varese, invitadas por el Comité Olímpico Nacional. Allí fueron invitadas de lujo las chicas de Cestoball Mar del Plata, que disfutaron una exhibición de Beach Cesto y continúan ayudando a la difusión de la disciplina.

Cestoball Mar del Plata, con más de 20 años de trayectoria manteniendo vivo el deporte en la ciudad, de la mano de la jugadora y DT Agustina Furlán y con la presencia de la goleadora histórica y símbolo del equipo, Fabi Caballero, participó de toda la jornada deportiva.

La selección contó con varias de sus figuras, entre ellas con las ganadoras del Olimpia de Plata 2023,Catarina Cicchinelli, y 2024 Sol Debole, y la capitana y emblema del equipo nacional y ganadora del premio Centenario en la Gala Olímpica 2025, "Chichi" Labaké.

La Confederación Argentina de Cestoball apuesta fuerte a que el deporte gane su lugar entre los marplatenses, es un deporte argentino y se trabaja con todo para poder popularizarlo y sumar cada vez más adeptos.