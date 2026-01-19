Advierten por altas temperaturas y cortes de luz: "Estamos resistiendo, tenemos todo atado con alambre"

Comenzó un nuevo año, pero es un año más sin inversión energética por parte del Gobierno de Javier Milei. En un balance del panorama en Mar del Plata, el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Fabián Polverini, expresó que la última inversión se realizó hace más de dos años con la Estación Transformadora de Vivoratá, y que sin ella "no tendríamos fluido eléctrico".

En primer lugar, en diálogo con Extra, la radio de 0223, sostuvo que el sistema eléctrico "ha aguantado hasta ahora" en Mar del Plata y explicó que "la línea de 500 que viene de Bahía Blanca está trabajando, mientras la Central 9 de Julio en este momento hace un paliativo, es decir que no genera para toda la ciudad, sino que la corriente viene de afuera por el interconectado nacional".

A su vez, recordó que habían presentado un proyecto para "modernizar el equipamiento de las centrales termoeléctricas de la jurisdicción", en principio por "problemas en Mar de Ajó", mediante el cual pasaban a contar con "100 megas de generación con máquinas modernas".

Sin embargo, a pesar de que esa iniciativa fue aprobada por el directorio de Baesa, "al pararse la obra pública también se detuvo la inversión en energía y hoy tenemos muchas cosas atadas con alambre", según denunció Polverini.

La obra de interconexión eléctrica en 500 kV que une a Mar del Plata con Bahía Blanca y otras localidades.

Más allá de la crítica situación, aseguró que "están funcionando, aunque no hubo una seguidilla de calores intensos que pudieran llegar a saltar", y por el momento "está resistiendo con temperaturas altísimas". Entonces, diferenció: "No estamos holgados, estamos resistiendo. No hubo cortes significativos, sí en el Amba y Capital Federal, que siempre tienen problemas".

En este panorama, el referente gremial indicó que la última inversión en el sector se registró "hace dos o tres años con la inauguración de la línea de 500, que era para reforzar el flujo eléctrico en Mar de Plata y se inició en 2014, pero Mauricio Macri la abandonó en los 4 años de su gestión y en el gobierno de Alberto Fernández se terminó la obra".

En el mismo sentido, agradeció que se haya concretado porque, según señaló, de no ser así "no tendríamos fluido eléctrico en Mar de Plata porque después no se invirtió más nada y se paró lamentablemente toda la obra pública".

"Te aumentan las tarifas y tenés que pagar subas siderales, sobre todo en invierno. Hay gente que trata de pagar en cuotas o saca un crédito para pagar la luz y el gas, es una cosa de locos. Así y todo, encima no tenés un buen servicio. Es parte de la precarización que tenemos en todo sentido del país", concluyó el líder de Luz y Fuerza local.