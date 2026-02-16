Impulsan la llegada de cruceros a Mar del Plata: prevén un impacto de 374 millones de dólares

Participaron los jefes de Prefectura y la Base Naval, al igual que el titular del Emturyc, Diego Juárez.

Se llevó a cabo este lunes por la tarde una reunión entre diferentes autoridades nacionales y locales en la sede del Club Motonáutico de Mar del Plata para avanzar en una innovadora iniciativa que propone la llegada de cruceros a la ciudad durante el próximo año.

La noticia fue confirmada por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, quien encabezó el encuentro junto al presidente de la institución, Carlos Contartese, los jefes de la Prefectura y de la Base Naval locales, y el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), Diego Juárez.

También indicó que la iniciativa desencadenaría en "la generación de 22 mil puestos de trabajo".

Según informó el funcionario nacional en sus redes sociales, el objetivo es que la idea se trasforme en realidad en la próxima temporada estival, "cumpliendo con todas las exigencias técnicas", y así generar un "impacto muy positivo en la llegada de turistas que se embarcan en Buenos Aires hacia Puerto Madryn y transitan por el frente costero de la ciudad".

Al mismo tiempo, el ex vicepresidente adelantó: "Se estima una primera etapa de mercado de 20 mil turistas, con grandes perspectivas de crecimiento sostenido en un sector que continúa en expansión, con un impacto económico proyectado de 374 millones de dólares y la generación de 22 mil puestos de trabajo".

En paralelo, se mostró convencido de que Mar del Plata reúne "todas las condiciones para conquistar al turismo internacional" y remarcó que serían "miles y miles de turistas" que desembarcarán en la Base Naval, provocando un significativo impacto en la gastronomía, los comercios y en la generación de empleo local.

Se recuerda que, a principios de enero, el crucero MS Hamburg sorprendió a marplatenses y turistas que disfrutaban de la playa. La embarcación de la compañía Plantours, con bandera de Bahamas, realizó una escala técnica y turística en la Terminal 2 antes de continuar su ruta hacia Ushuaia.

El bueque cotaba con 144 metros de eslora, 22 de manga y 5,6 de calado. Durante su estadía en la ciudad, parte de los pasajeros, en su mayoría europeos, participaron de un city tour por la ciudad.