¿Buscás empleo?: lanzan una convocatoria para técnicos en Mar del Plata

La documentación requerida se encuentran en el sitio web de la Institución.

La Prefectura Naval Argentina anuncio que quedan pocos días para la inscripción de técnicos de distintas especialidades que quieran sumarse a la Fuerza, con estado policial y grados de cabo primero, cabo segundo o marinero del Cuerpo Auxiliar.

Los interesados tendrá tiempo hasta el viernes 13 de enero y entre los requisitos principales se encuentra ser argentino nativo o por opción, tener entre 18 y 28 años, poseer título habilitante, no haber sido dado de baja en otras fuerzas de seguridad, armadas o policiales, aprobar las pruebas de idoneidad y reunir las condiciones psicofísicas de ingreso.

Se podrán consultar las vacantes a cubrir en Mar del Plata y otros destinos, los requisitos, la documentación requerida y todos los pasos del proceso de inscripción en el sitio web de la Institución:

https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/educacion/concurso-personal-subalterno-cuerpo-auxiliar-ano-2026

Asimismo, ante cualquier duda podrán comunicarse al 11 4318 7400, internos 2503/2504 o enviar un correo a [email protected] . Las especialidades buscadas se podrán ver en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vacantes_a_cubrir_2026.pdf