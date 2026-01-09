Chau efectivo, hola QR: el Concejo Deliberante debatirá modernizar los medios de pago en museos y espacios culturales

El proyecto de Cuesta apunta a moderniza los medios de pago que acepta el Emturyc.

El Concejo Deliberante comenzará a discutir un proyecto que propone implementar un sistema de cobro digital para las entradas a museos, teatros y espacios culturales municipales, una medida que apunta a modernizar la experiencia de los visitantes y mejorar el registro de ingresos en instituciones de la ciudad.

El expediente fue elevado este jueves por el bloque de Unión por la Patria, con autoría de su presidenta Mariana Cuesta, y puso sobre la mesa una actualización de un método que, hasta ahora, solo contempla el pago en efectivo.

El texto del proyecto plantea que además de efectivo, los visitantes puedan abonar entradas mediante billeteras virtuales, tarjetas de débito y crédito o pago con QR, en lugares como el Teatro Colón, Museo de Arte Juan Carlos Castagnino, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, entre otros.

El Emturyc cuenta con múltiples espacios culturales y museos, pero las entradas se pagan en efectivo.

La iniciativa subraya que esta herramienta no solo facilita la experiencia de turistas y vecinos, sino que también mejora la transparencia en el manejo de recursos y adapta estos centros culturales a “las nuevas realidades surgidas”.

Según el proyecto, la recaudación de entradas en estos espacios figura en el presupuesto del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), y hasta ahora se gestionó únicamente en efectivo, lo que dificulta el seguimiento y la trazabilidad de los ingresos. La propuesta establece que el ente quede facultado para suscribir convenios o contratar sistemas que permitan la venta digital dentro de un plazo de 180 días desde la sanción de la ordenanza.