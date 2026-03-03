Separadas al nacer: el increíble parecido de la doble de la China Suárez con la actriz

Tras la revolución que causó el estreno de la segunda temporada de "En el barro", en las redes apareció el perfil de una influencer que es idéntica a la China Suárez. Se trata de Florencia Facch, quien ganó relevancia en los últimos tiempos por su increíble parecido con la actriz.

Físicamente Florencia es muy parecida a la China, no solo por la fisonomía de su rostro, sino también por el color de sus ojos y el pelo. En las redes circuló la versión de que incluso había sido la "doble de riesgo" de Eugenia Suárez en la ficción, pero la propia influencer aclaró que no aparece en la serie "En el barro".

De todas maneras, el parecido entre las dos mujeres es increíble y no pasó para nada inadvertido en Internet. De hecho, muchos usuarios comenzaron a seguir a Florencia en Instagram y a destacar los rasgos parecidos con la actriz en cada una de las fotos.

Fue así como en los últimos días la China Suárez volvió a ser noticia, pero no por los papeles que interpreta en las ficciones recientemente estrenadas, como "La hija del fuego" y la ya mencionada "En el barro".