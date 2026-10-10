La seguridad es la principal preocupación de los marplatenses y tres de cada cuatro viven sin margen económico

La inseguridad emerge como la preocupación central de los marplatenses, sin distinción de grupos etarios, género y zona.

La realidad cotidiana de los vecinos de Mar del Plata está marcada por dos ejes insustituibles: la inquietud constante por el delito y la asfixia del bolsillo. Así lo refleja el reciente informe “¿Qué opinan los marplatenses?”, en base a una encuesta elaborada por la consultora QuMa Comunicación sobre un relevamiento de 905 casos representativos en el distrito.

El estudio expone diagnósticos contundentes sobre la percepción urbana, la situación financiera personal y la evaluación de los principales referentes políticos.

El estudio abarcó más de 900 casos en Mar del Plata.

La inseguridad lidera la agenda local y nacional

Consultados sobre el desafío más urgente que enfrenta la ciudad, el 53% de los encuestados señaló a la inseguridad como la problemática prioritaria. La preocupación es transversal a todas las edades, géneros y niveles educativos, y se extiende uniformemente a lo largo de todos los barrios de la ciudad.

Detrás de la seguridad, la agenda de los marplatenses se completa con un 18% que pone a la situación de las calles e infraestructura, un 14% sobre la falta de oferta laboral, el 6% en la corrupción política y 5% en vivienda y alquileres.

A nivel nacional, el cuadro se repite: un 45% sitúa a la inseguridad como el principal mal del país, seguido por el desempleo y la informalidad con un 29%.

Economía doméstica: tres de cada cuatro sin resto financiero

El capítulo económico muestra la gravedad del cuadro diario en los hogares. El 74% de los encuestados califica su situación económica personal como regular (45%), mala (24%) o muy mala (6%). Es decir, tres de cada encuestados viven sin margen económico, donde solo un 26% percibe su panorama personal como positivo, con un 4% muy buena y 22% buena.

El temor dominante en el ámbito laboral no es perder el empleo, sino el impacto de la inflación sobre los ingresos. Un 46% teme que su sueldo siga perdiendo contra la inflación, el 17% teme seguir sin conseguir trabajo, el 14% teme tener que trabajar en informalidad ("en negro") , mientras que solo el 13% ubica como principal temor perder el empleo actual.

Descontento mayoritario hacia las tres gestiones de gobierno

El informe evidencia un escenario crítico para la clase política, ya que las tres instancias de gobierno (Nación, Provincia y Municipio) registran niveles de desaprobación superiores al 50%.

El intendente Guillermo Montenegro registra un 54% de evaluación negativa (mala o muy mala), un 27% regular y apenas un 19% de aprobación. Es el dirigente con menor valoración positiva entre los analizados.

Por su lado, el presidente Javier Milei cosecha un 52% de imagen negativa (11% mala y 41% muy mala), 24% regular y 24% positiva (7% muy buena y 17% buena). Presenta un leve desgaste entre sus votantes del ballotage 2023, donde uno de cada tres (33%) califica hoy su gestión como "regular".

Finalmente, el gobernador Axel Kicillof muestra un 53% de rechazo, 22% regular y 25% de imagen positiva.

Un extendido reclamo de cambio de rumbo

Frente a este escenario, el 70% de los marplatenses coincide con la premisa de que “el año que viene hay que cambiar el rumbo de la Argentina”.

Esta demanda de cambio es heterogénea y atraviesa a distintos electorados: alcanza al 61% de quienes votaron a Javier Milei en 2023 e incluso al 62% de quienes hoy aprueban la gestión presidencial. Mientras para la oposición significa un recambio político en base a las elecciones presidenciales, para el votante oficialista se traduce en correcciones a la dirección actual del plan económico, pero necesariamente a la discontinuidad de Milei al frente del gobierno.

Finalmente, existe un electorado abierto a nuevas opciones: el 55% de los consultados estaría dispuesto a votar a un candidato fuera de su afinidad o ideología si eso garantiza mejorar el rumbo económico, al tiempo que un 18% del total busca explícitamente «uno nuevo» para asumir los destinos del municipio.