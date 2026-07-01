Cifras estremecedoras: 119 víctimas fatales y 195 intentos de femicidio en seis meses

La violencia de género dejó un saldo de 119 víctimas fatales en Argentina durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el último relevamiento del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", elaborado junto a la Universidad Nacional del Delta. El informe comprende el período entre el 1 de enero y el 29 de junio y advierte que, en promedio, una persona fue asesinada por motivos de género cada 37 horas.

Según el reporte, las 119 víctimas se distribuyen en 99 femicidios directos, 11 femicidios vinculados, 4 transfemicidios/travesticidios y 5 casos de instigación al suicidio en contextos de violencia de género.

El documento también expone la dimensión de las agresiones que no terminaron en una muerte. En lo que va del año se registraron 170 intentos de femicidio y 25 intentos de femicidio vinculado, lo que suma 195 intentos. Esto equivale a un intento de femicidio cada 26 horas.

Asimismo, como consecuencia de estos crímenes, 120 niñas y niños perdieron a sus madres.

En cuanto al perfil de las víctimas, la franja etaria más afectada fue la de 21 a 40 años, con 46 casos, seguida por las mujeres de 41 a 60 años, con 36. También se registraron 12 víctimas mayores de 61 años, 8 de entre 16 y 20 años, 6 niñas de entre 0 y 12 años, 5 adolescentes de 13 a 15 años y 6 casos sin datos.

Respecto de los agresores, la mayor cantidad también se concentró entre los 21 y 40 años, con 50 casos. Le siguieron las franjas de 41 a 60 años y los casos sin datos, con 26 cada una; luego los mayores de 61 años, con 11, y los agresores de 16 a 20 años, con 5. Además, se registró un agresor de entre 13 y 15 años.

El informe vuelve a confirmar que la violencia extrema ocurre principalmente dentro de vínculos cercanos. En el 41,2% de los casos, el agresor era la pareja de la víctima, mientras que en el 21% era una ex pareja. En el 12,6% existía un vínculo familiar, el 7,6% correspondió a personas conocidas y el 2,5% a desconocidos. En el 15,1% de los casos no se pudo determinar la relación.

En la mayoría de los hechos, el crimen ocurrió en espacios privados. El 44,5% se produjo en la vivienda de la víctima, el 23,5% en una vivienda compartida y el 5% en la casa del agresor. En tanto, el 17,6% ocurrió en la vía pública y el 9,2% restante corresponde a otros lugares o casos sin información.

El relevamiento muestra además que solo una parte de las víctimas había logrado acceder previamente al sistema judicial. El 15,1% había realizado al menos una denuncia previa, mientras que el 10,1% contaba con alguna medida judicial de protección vigente al momento del crimen.

Sobre el comportamiento de los agresores tras el hecho, el informe indica que 33 se dieron a la fuga, 25 casos no cuentan con datos, 18 agresores se suicidaron, 14 ocultaron su autoría, 7 intentaron suicidarse, 7 intentaron escapar, 6 solicitaron ayuda, 5 fueron detenidos en el lugar del hecho, 2 se deshicieron del cuerpo, 1 se entregó y confesó y 1 se resistió a la autoridad.

Por otra parte, el estudio también señala que tres integrantes de fuerzas de seguridad fueron identificados como agresores: dos policías y un militar.

Finalmente, el informe muestra cómo evolucionaron los casos a lo largo del semestre. Enero fue el mes con más víctimas, con 26, seguido por marzo, con 23. Luego se registraron 18 casos en febrero, 18 en abril, 18 en mayo y 16 en junio, el mes con la cifra más baja del período analizado.