Más de 4 millones de jubilados están endeudados y la mora casi se triplicó en un año

La situación económica de los jubilados atraviesa un escenario cada vez más complejo. Un informe elaborado por Provincia Microcréditos, en base a datos del Banco Central (BCRA), ANSES y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), advirtió que el 44,6% de las personas en edad jubilatoria mantiene deudas activas, lo que representa a más de 4 millones de adultos mayores en todo el país.

El estudio también alerta sobre un fuerte deterioro en la capacidad de pago. En mayo de 2026, el 11,4% de los jubilados endeudados se encontraba en situación de mora, equivalente a unas 457.596 personas. Un año antes ese porcentaje era del 4,1%, por lo que la irregularidad de las deudas prácticamente se triplicó.

"La combinación de mayores niveles de deuda con una creciente incapacidad para afrontar los pagos configura un escenario de fragilidad financiera cada vez más pronunciado para los adultos mayores", advierte el informe.

Según el documento, el crecimiento del endeudamiento está estrechamente vinculado a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Desde noviembre de 2023, la jubilación mínima -incluyendo los bonos compensatorios- perdió un 19% de su capacidad de compra en términos reales.

En ese contexto, "el crédito aparece cada vez más como una herramienta para sostener el consumo cotidiano", sostiene y agrega que una parte creciente de los hogares jubilados necesita financiar gastos básicos mediante préstamos.

El relevamiento también muestra que, especialmente en la provincia de Buenos Aires, cada vez más adultos mayores recurren a otras estrategias para complementar sus ingresos: desde utilizar ahorros hasta pedir préstamos, recibir ayuda de familiares o vender pertenencias.

A la par, crece la participación de los jubilados en el mercado laboral. En el Gran Buenos Aires, la proporción de adultos mayores ocupados pasó de aproximadamente uno de cada cinco a cerca de uno de cada cuatro hacia fines de 2025, una tendencia que el informe relaciona con la necesidad de generar ingresos adicionales.

En sus conclusiones, el documento resume el escenario con una definición contundente: "el endeudamiento deja de ser solamente una herramienta de financiamiento para el crecimiento y se convierte en un indicador de vulnerabilidad económica".

Además, sostiene que "los datos permiten identificar una secuencia cada vez más evidente" en la que la caída de los ingresos impulsa la búsqueda de recursos complementarios mediante crédito, trabajo y otras estrategias, derivando en un aumento de la mora y las dificultades para afrontar los compromisos asumidos.