Carlos Ruckauf advirtió por el impacto del ataque en Riad y cuestionó la estrategia de Estados Unidos frente a Irán

El ataque contra el aeropuerto de Riad, capital de Arabia Saudita, volvió a poner en el centro de la escena la escalada de tensión en Medio Oriente y el papel de Irán en el conflicto. En su análisis, el exvicepresidente y excanciller argentino Carlos Ruckauf sostuvo que el episodio expone los riesgos de la estrategia occidental frente al régimen iraní y sus aliados regionales.

El ataque dejó un saldo de 12 muertos y más de 300 heridos, la destrucción de la terminal 3 del aeropuerto, el incendio de un avión de pasajeros y la saturación del sistema hospitalario por la cantidad de personas afectadas por la inhalación de humo.

Ruckauf atribuyó el ataque a los hutíes y vinculó su capacidad militar con el respaldo iraní. Desde esa perspectiva, consideró que el episodio reabre el debate sobre las medidas que deberían adoptar Estados Unidos y sus aliados frente a Teherán y, particularmente, contra la Guardia Revolucionaria Islámica.

Ruckauf cuestionó la estrategia de Trump y Vance

El exvicepresidente responsabilizó a la administración estadounidense por lo que considera una estrategia equivocada de negociación con Irán. En particular, cuestionó los acuerdos alcanzados con Teherán y sostuvo que el régimen iraní no habría cumplido sus compromisos anteriores.

En ese marco, apuntó contra el vicepresidente estadounidense JD Vance, a quien le atribuyó haber apostado al diálogo con Irán y haber recomendado a Donald Trump evitar una respuesta directa al ataque hutí.

"Estados Unidos ha cometido un grave error, en su momento lo aclaramos cuando firmó el memorándum de entendimiento que implicaba creer que los terroristas podían cumplir con su palabra. Irán nunca cumplió con lo que firmó, ni con los acuerdos con Europa, el famoso 6 más 1, ni los acuerdos con Obama y obviamente no iba a cumplir tampoco el memorándum de entendimiento", recordó.

El petróleo, en el centro de la disputa

Uno de los puntos centrales de la exposición de Ruckauf fue el impacto de la crisis sobre el mercado energético internacional. "Hay que dejar muy claro que lo que está buscando Irán a través de sus proxys, hutíes, de sus peones es seguir rompiendo el mercado energético mundial, perjudicando fundamentalmente a Europa y creando condiciones para que el precio del petróleo se mantenga altísimo", afirmó.

Ruckauf señaló que el barril de Brent había encontrado un piso cercano a los 100 dólares y que las cotizaciones en mercados paralelos se aproximaban a los 115 dólares. "Es una suba desproporcionada en un mundo que tiene suficiente hidrocarburos pero que ha tapado la estructura terrorista del régimen islámico de Teherán en alianza con los hutíes, los dos grandes estrechos, las dos grandes salidas, Ormuz y al-Mandeb", agregó.

Cuestionó la estrategia de Donald Trump y JD Vance frente a Teherán y advirtió sobre los efectos de la crisis en el mercado energético, la inflación y las elecciones de Estados Unidos.

Las consecuencias políticas en Estados Unidos y Europa

Ruckauf también vinculó la crisis de Medio Oriente con el escenario electoral estadounidense. Advirtió que los precios elevados de los combustibles y el avance de la inflación podrían afectar las perspectivas del Partido Republicano en las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre.

"La gasolina sigue muy alta y el acuerdo que ha llegado Trump con los rusos sobre el diésel tampoco va a tener un impacto inmediato y al propio tiempo la inflación en Estados Unidos sigue creciendo", analizó.

En Europa, en tanto, alertó sobre el impacto que tendría atravesar el invierno con precios energéticos elevados. "Europa entra a un invierno que es un tembladeral porque va a tener energía muy cara va a haber inflación y gente en las calles protestando", alertó.

Para finalizar, Ruckauf describió el escenario como un error estratégico de las democracias occidentales, a las que cuestionó por subestimar la capacidad de daño que atribuye al régimen iraní y a las organizaciones aliadas.