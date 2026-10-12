Tecnología en Mar del Plata: el sector genera más de 10.000 empleos y factura US$600 millones al año

El sector tecnológico de Mar del Plata atraviesa un período de crecimiento y ya se posiciona como uno de los principales polos de la actividad en el país. Así lo describió Gustavo Bispo, presidente de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata y Zona (Aticma), quien destacó el peso que adquirió el ecosistema local tanto en generación de empleo como en facturación y exportaciones.

Según los datos que maneja la entidad, en Mar del Plata funcionan actualmente alrededor de 200 empresas vinculadas al sector, que generan más de 10.000 puestos de trabajo. A esto se suma un volumen de negocios que, de acuerdo con las últimas estimaciones de Aticma, ronda los US$600 millones anuales, de los cuales aproximadamente US$130 millones corresponden a exportaciones.

“Hoy en día, en lo que es lo local, somos el tercer polo tecnológico del país”, destacó Bispo en diálogo con 0223. El dirigente señaló que las empresas marplatenses desarrollan productos y servicios tanto para clientes locales como para otras regiones del país y también para mercados internacionales.

A nivel nacional, además, ubicó a la economía basada en el conocimiento entre los principales sectores productivos. “Primero está el agro, después todo lo que es energía y después economía y conocimiento”, explicó.

El desafío del Distrito Tecnológico

Uno de los proyectos vinculados con el crecimiento de la actividad es el Distrito Tecnológico de Mar del Plata, delimitado en el área próxima a la Estación Ferroautomotora. El proyecto surgió como parte del Master Plan Ciudad del Conocimiento y busca concentrar empresas vinculadas con la economía del conocimiento en un área específica de la ciudad, con determinados beneficios para las compañías que decidan instalarse allí.

Bispo reconoció que el desarrollo es paulatino y demanda tiempo, aunque destacó que el distrito ya está formalmente delimitado y cuenta con empresas que pueden radicarse en el sector. “Es un proceso de crecimiento que es paulatino, lleva más tiempo, estamos trabajando en eso”, explicó.

El presidente de Aticma planteó que uno de los principales desafíos actuales pasa por seguir ampliando la infraestructura disponible para que puedan instalarse nuevas empresas. También mencionó la necesidad de avanzar con cuestiones vinculadas a la señalética, cartelería y adecuación de determinados espacios.

Para Bispo, el desarrollo del Distrito Tecnológico requiere una articulación permanente entre el sector privado y el Estado municipal. “Se requiere de un impulso de ambas partes, tanto de lo privado en cuanto a lo que son inversiones y desarrollo inmobiliario, como también del sector municipal”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que el crecimiento del sector tecnológico no depende únicamente de la construcción de oficinas, sino de generar condiciones que hagan atractiva la radicación de empresas.

Por último, Bispo destacó el impacto que tienen distintos programas de promoción de la economía del conocimiento y los incentivos fiscales vigentes tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Según explicó, este tipo de herramientas contribuyen a potenciar a las empresas existentes y favorecer la llegada de nuevas compañías.

El objetivo, según planteó, es que el Distrito Tecnológico no sea solamente un espacio donde se concentren oficinas, sino que funcione como un punto de encuentro para empresas, emprendedores y desarrolladores, capaz de potenciar a Mar del Plata como referente de la economía del conocimiento.