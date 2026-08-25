“La tecnología atraviesa a todas las industrias”: Mar del Plata impulsa la inteligencia artificial en la construcción

El sector tecnológico y la industria de la construcción de Mar del Plata dieron un primer paso para avanzar en la transformación digital del sector.

La Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (Aticma) y el Centro de Constructores suscribieron un convenio que contempla capacitaciones, charlas y, en una segunda etapa, el desarrollo de soluciones tecnológicas específicas para las empresas.

Según explicó el presidente de Aticma, Gustavo Bispo, en diálogo con Extra (102.1): el acuerdo busca comenzar con acciones concretas para detectar las necesidades que presenta el sector de la construcción. “Estamos comenzando con algunas charlas, algún ciclo de capacitación, donde se busca implementar cuestiones de tecnología en todo lo que es el sector”, señaló.

El objetivo es mejorar la productividad y fortalecer la competitividad de la ciudad.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa parte de la premisa de que la tecnología atraviesa actualmente a todas las actividades económicas. “Desde Aticma impulsamos este tipo de vínculos, relaciones, ya que consideramos, que la tecnología atraviesa a todas las industrias, a todos los sectores, y particularmente en este caso con el tema de la construcción”, sostuvo.

La primera actividad del convenio ya se realizó y estuvo centrada en una de las tecnologías que más impacto está generando en el mundo laboral: la inteligencia artificial. “El mismo jueves fue el primer paso, donde Renato Rossello estuvo brindando una charla sobre inteligencia artificial y, en adelante, iremos dando algunas otras charlas y capacitaciones”, explicó.

De la capacitación a las soluciones específicas

El objetivo, sin embargo, no se limita a brindar capacitaciones generales. Desde Aticma buscan que los encuentros permitan identificar problemas concretos de las empresas y avanzar en soluciones tecnológicas adaptadas a cada necesidad.

Aticma y el Centro de Constructores firmaron un convenio para avanzar en capacitaciones

Las herramientas que podrían incorporarse son diversas y dependerán de las características de cada empresa. “Pueden ir desde un sistema de gestión vinculado a lo administrativo, hasta ciertas empresas a las que les puede llegar a interesar soluciones de comercio electrónico”, detalló.

De esta manera, el convenio plantea un proceso progresivo, en el que las capacitaciones funcionarán también como un espacio para relevar las dificultades y oportunidades de las compañías. “En estas capacitaciones y en esas reuniones van a ir surgiendo temas o necesidades que puedan llegar a tener las empresas que van asistiendo”, agregó.

Inteligencia artificial y empleo: el desafío de la adaptación

Uno de los principales interrogantes que genera la incorporación de inteligencia artificial y otras herramientas digitales está relacionado con el futuro de los puestos de trabajo.

Frente a este escenario, desde Aticma plantean la necesidad de capacitar a los trabajadores para que puedan incorporar estas tecnologías a sus tareas cotidianas. “Este avance tecnológico genera un cambio profundo en las reglas del juego, entonces es importante empezar a adoptarlo, a trabajar con ello”, afirmó.

“No es que por ahí quizás se pierden ciertos puestos de trabajo, sino hay que tratar de transformar justamente eso, y que la gente lo empiece a utilizar para poder desarrollarse, ser más productivos y, lógicamente, que disponiendo de mayor tiempo, las mismas personas pueden desarrollar más actividades”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el desafío consiste en promover una incorporación de la tecnología que permita aprovechar sus beneficios. “La idea es esa, no plantearlo desde el lado del miedo, sino de la adopción de cierta tecnología que nos puede llegar a ayudar a ser más productivos”, remarcó.

Respecto a las líneas líneas de trabajo, enumeró: "La idea de la inteligencia artificial, de la transformación digital, este tipo de cuestiones que mencionaba, que puede ir desde algo más simple como transformar digitalmente y empezar a utilizar ciertas tecnologías, hasta ciertas aplicaciones que pueden llegar a ser específicas para alguna empresa en particular”, precisó.

La entidad viene trabajando en la articulación con distintos sectores de la ciudad y en la generación de actividades abiertas a la comunidad. Actualmente cuenta con más de 100 socios y, según indicó su presidente, existen más de 200 empresas vinculadas al sector tecnológico en Mar del Plata.

La entidad viene trabajando en la articulación con distintos sectores de la ciudad

“Estamos ampliándonos y venimos trabajando ya en el último año con el tema del sector audiovisual, gaming, todo lo que tiene que ver con economía y conocimiento”, reveló.

En este contexto, desde Aticma destacaron el posicionamiento que alcanzó la ciudad dentro del mapa tecnológico nacional. “Mar del Plata hoy en día es el tercer polo tecnológico nacional en este rubro”, aseguró su presidente.

La entidad sostiene que ese crecimiento es consecuencia de un trabajo sostenido durante los últimos años, basado en la capacitación, la vinculación entre empresas, universidades y otros sectores productivos, y la generación de espacios de intercambio para impulsar la tecnología en la ciudad.