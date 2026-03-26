Aticma se extiende al sector audiovisual y creativo e invita a "conectar, crecer y profesionalizar proyectos"
La asociación amplía su convocatoria a productoras, estudios, creadores de contenido audiovisual y desarrolladores de videojuegos.
Los interesados pueden contactarse a traves de www.aticma.org.ar o escribiendo al mail [email protected].
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Asociación de Tecnologías de la información y Comunicación (Aticma) anunció este jueves la apertura formal de su asociación al sector audiovisual y creativo, integrando productoras, estudios de post/VFX (efectos visuales), creadores User Generated Content (UGC) y desarrolladores de videojuegos como parte activa de la economía del conocimiento.
De esta manera, el organismo amplía su foco para articular redes profesionales, formación y oportunidades de negocio entre el ecosistema audiovisual y las industrias tecnológicas.
Según informaron, los nuevos asociados tendrán acceso a un espacio de reuniones equipado con conectividad, networking B2B (Business-to-Business), descuentos en capacitación y residencias, oportunidades de coproducción, apoyo institucional y visibilidad colectiva en actividades y comunicaciones institucionales de la asociación.
“Queremos que quienes crean contenidos y servicios audiovisuales encuentren en Aticma un lugar para conectar, crecer y profesionalizar sus proyectos”, afirmó el presidente de la organización, Gustavo Bispo.
Además, sostuvo que “integrar al sector audiovisual a la economía del conocimiento es clave para generar trabajo de calidad y seguir transformando la matriz productiva de la ciudad donde el talento es protagonista”.
Los interesados pueden contactarse a traves de www.aticma.org.ar o escribiendo al mail [email protected].
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