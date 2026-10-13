Alerta por el intrusismo odontológico en Mar del Plata: denuncian falta de controles e invitan a denunciar

Las autoridades del Colegio de Odontólogos IX Distrito reclamaron mayor intervención de la Justicia y de los organismos sanitarios ante las denuncias por ejercicio ilegal de la odontología.

El intrusismo odontológico en Mar del Plata preocupa al Colegio de Odontólogos IX Distrito, que reclamó mayores controles ante la realización de tratamientos por parte de personas sin título ni matrícula habilitante.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta de la institución, Marta Fallemann (MP 41662), el odontólogo Carlos Martins (MP 91070) y el representante legal, Fabián Portillo, advirtieron sobre los riesgos para la salud de los pacientes y la falta de avances en las denuncias presentadas.

“Las consecuencias pueden ser desde leves hasta gravísimas”, sostuvo Fallemann, quien mencionó lesiones e irritaciones en la boca asociadas con prótesis mal adaptadas, materiales inadecuados y procedimientos realizados sin las condiciones de higiene necesarias.

Redes sociales y tratamientos ilegales

Desde el Colegio señalaron que las redes sociales facilitaron la difusión de ofertas de tratamientos odontológicos realizados por personas no habilitadas. En ese sentido, remarcaron que los mecánicos dentales no pueden atender pacientes ni realizar tratamientos de manera directa, ya que su función es trabajar como auxiliares del odontólogo.

Martins explicó que la Ley 6137 establece los límites de estas actividades y señaló que el Ministerio de Salud bonaerense tiene responsabilidades en el control sanitario de los espacios donde se realizan estos trabajos.

Según indicaron, muchas personas recurren a estos servicios por motivos económicos o por desconocimiento de las diferencias entre las funciones de un odontólogo y las de un técnico dental.

Denuncias sin avances y temor de los pacientes

Otro de los puntos centrales fue la falta de respuestas a las denuncias presentadas ante la Fiscalía y los organismos de fiscalización sanitaria. “Las denuncias quedan ahí, no prosperan o realmente no se ejerce el control que debería ejercerse”, cuestionó Portillo, quien señaló que el Colegio reúne información y pone los casos en conocimiento de las autoridades, pero no tiene facultades para realizar allanamientos ni ingresar a domicilios particulares.

Fallemann también advirtió que algunos pacientes no denuncian por temor a represalias. Según relató, hubo casos de personas amenazadas luego de reclamar por prótesis que les causaban dolor o no se adaptaban correctamente.

Ante esta situación, recomendaron a quienes tengan dudas sobre la habilitación de la persona que los atiende que consulten al Colegio. Si detectan una posible práctica ilegal, aconsejaron reunir pruebas como fotografías, direcciones, mensajes y conversaciones para respaldar la denuncia.

“La salud pública no tiene que estar en juego por alguien que comete un delito”, sostuvo Fallemann.