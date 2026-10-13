Una acompañante terapéutica se encadenó frente a una prepaga por falta de pago: "Nos deben desde junio"

Una acompañante terapéutica se encadenó este martes en la puerta de la empresa de medicina prepaga Thema para reclamar el pago de honorarios adeudados desde junio. La protesta se realizó frente a la sede céntrica donde otros profesionales se reunieron para visibilizar una situación que, según denunciaron, también afecta a prestadores de distintas áreas de la salud.

Angie, una de las trabajadoras que participó del reclamo, aseguró que la empresa dejó de pagarles hace varios meses y que, pese a las reiteradas presentaciones, no reciben respuestas concretas. “Somos prestadores de esta prepaga y hemos reclamado múltiples veces y solamente nos dicen que no tienen fondos, nada más”, contó. En su caso, estimó que la deuda asciende a unos 8 millones de pesos.

Las trabajadoras señalaron que el reclamo no se limita a los honorarios de las acompañantes terapéuticas.

La acompañante terapéutica se encadenó en la reja de acceso al edificio ubicado en ubicada sobre la avenida Colón, entre Jujuy y Salta para visibilizar la situación. Según afirmó, además de los incumplimientos con los profesionales, hay usuarios que no estarían accediendo a las prestaciones que necesitan.

Angie se encadenó en la reja de acceso.

“Ya no sabemos qué hacer”: denuncian meses de deuda

Martina, otra acompañante terapéutica que se sumó a la protesta, señaló que en su caso la empresa le adeuda los honorarios correspondientes a julio y agosto. Explicó que, al comenzar a trabajar, les informan que cobrarán a los 45 días de presentar las facturas, pero sostuvo que ese plazo no se cumple.

“Desde el mes de junio, más o menos, que no pagan, nos dicen que no tienen fondos, no nos dan ninguna respuesta. No podés comunicarte con nadie más porque ellos no te derivan a nadie, ya no sabemos qué hacer”, expresó.

La protesta se realizó en la sede de Thema, ubicada sobre la avenida Colón entre Jujuy y Salta.

“Hoy nos juntamos los acompañantes terapéuticos, pero también hay otros prestadores, sobre todo prestadores de personas con discapacidad, que están sufriendo todo este abuso”, manifestó.

“Cuando venimos acá a reclamar, siempre hay otro afiliado reclamando otro tipo de prestación, así que es algo general”, sostuvo al finalizar.