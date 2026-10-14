Peñarol arrancó 12 puntos abajo, lo dio vuelta y consiguió otro triunfazo

El equipo de Leandro Ramella se impuso por 84-77 como visitante después de arrancar 12 puntos abajo y sin anotar durante los primeros minutos.

Peñarol consiguió una importante victoria ante Lanús por 84-77 en el estadio Antonio Rotili, en el primero de los compromisos de su primera gira de la temporada de la Liga Nacional de Básquet. Después de 14 días sin competencia tras el debut frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el equipo de Leandro Ramella mostró carácter para recuperarse de un comienzo adverso, recuperar su solidez defensiva y cerrar el encuentro con autoridad.

El arranque estuvo lejos de ser el esperado para el Milrayitas, que sufrió un contundente parcial de 12-0 y necesitó varios minutos para encontrar respuestas en ataque. Iván Basualdo rompió la sequía con el primer doble de la visita, que comenzó a descontar gracias a la rotación y al aporte de jugadores como Vega. Sin embargo, Lanús encontró en Whitfield, exjugador de Peñarol, a uno de sus principales argumentos ofensivos y se llevó el primer cuarto por 26-18. El conjunto marplatense todavía tenía mucho por mejorar, especialmente en la defensa y en la circulación de la pelota.

En el segundo parcial, Peñarol empezó a mostrar otra cara y encontró soluciones en Agustín Pérez Tapia, quien había recibido un golpe durante el primer cuarto, y Luciano Guerra. La presencia de Al Thornton también resultó determinante para que el equipo ganara peso ofensivo y comenzara a inclinar el desarrollo a su favor. Después de haber estado 12 puntos abajo, el Milrayitas logró revertir el marcador y se fue al descanso largo arriba por 45-43, una muestra de su capacidad para sobreponerse a las dificultades iniciales.

El tercer cuarto mantuvo la paridad, con Lanús intentando recuperar el control y Peñarol respondiendo cada vez que el local amenazaba con escaparse. La diferencia estuvo en la recuperación defensiva del conjunto de Ramella, que consiguió limitar las opciones del Granate y aprovechar sus momentos de mayor efectividad. En un trámite cambiante, el equipo marplatense logró sostener la ventaja y llegó a los últimos diez minutos con una diferencia de cinco puntos: 71-66. La solidez colectiva empezaba a marcar el rumbo de un encuentro que había comenzado cuesta arriba.

En el cierre, Peñarol volvió a mostrar firmeza en defensa y claridad para resolver sus ataques, hasta quebrar la resistencia del conjunto bonaerense y asegurar el 84-77 definitivo. Pérez Tapia fue el máximo anotador del ganador con 18 puntos y cinco rebotes, mientras que Guerra aportó 16 unidades. Basualdo y Thornton también se destacaron con 11 puntos cada uno, y el interno argentino completó su planilla con 11 rebotes, para firmar un doble-doble.

Ahora, el Milrayitas afrontará otro desafío exigente este viernes frente a San Lorenzo, con el objetivo de mantener su invicto y prolongar este buen comienzo de temporada.

Síntesis:

Peñarol: Lucho Guerra 16, Andrés Jaime 5, Agustín Pérez Tapia 18, Selem Safar 9, Sebastián Vega 7, Nicolás Chiaraviglio 2, Franco Giorgetti 3, Al Thorton 11, Ivan Basualdo 11, Nacho Bednarek 2. DT: Leandro Ramella.

FOTOS: Prensa Lanús