Fin del camino para Peñarol: el "Milrayita" cayó con Ferro y quedó eliminado

El equipo de Leo Costa cayó frente al equipo de Federico Fernández y quedó eliminado en los octavos de final.

Luego de la victoria importante el jueves, esta noche Peñarol no pudo ante un Ferro superior y cayó 84-68 en el cuarto juego de la serie de octavos de final de la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Leo Costa finalmente quedó eliminado por 3-1 y se despidió del torneo.

El arranque del partido para el local no fue el mejor. Tuvo un parcial encontra muy negativo y tuvo que correr de atrás. Llegó a perder 16-8 pero luego lo terminó emparejando en los minutos finales y terminó perdiendo el segmento 22-19.

La distancia a favor del conjunto de Caballito se amplió a seis unidades en el segundo cuarto. El equipo de Fede Fernández con Torresi y Bettiga consiguió sacar más diferencia y se fue arriba al vestuario 48-42.

La diferencia que terminó de romper el encuentro fue en el tercer cuarto. Al volver del vestuario, la visita sacó a relucir su mejor básquet y el local no consiguió imponer una respuesta por lo que se terminó quedando por 22-10 el cuarto y se fue a los últimos diez minutos del partido 70-52.

El último cuarto terminó siendo un tramite y fue el único que consiguió quedarse el equipo local por 16-14 aunque sirvió para maquillar un poco el resultado.

De esta manera terminó la temporada de Peñarol. Un equipo que se armó para pelear alto en la tabla de posiciones, no consiguió la regularidad necesaria y la posición en la que finalizó lo terminó cruzando contra uno de los mejores equipos de la temporada.

Síntesis: Vázquez 19, Al Thorton 13, Pérez Tapia 11, Acuña 9, Guerra 8, Basualdo 6, Armando 2