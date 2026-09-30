Peñarol sorprendió antes de su debut: presentó las nuevas camisetas para una temporada histórica

El Milrayitas pone en marcha su 40° temporada consecutiva en la máxima categoría del básquet argentino y recibe a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Peñarol está listo para comenzar una campaña especial. Este miércoles, desde las 20.30, el equipo marplatense iniciará su 40° temporada consecutiva en la Liga Nacional de Básquet cuando reciba a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el Polideportivo Islas Malvinas, en el estreno oficial de una temporada 2026/27 que tendrá varias caras nuevas.

Además del debut, el conjunto dirigido por Leandro Ramella presentó en las últimas horas la indumentaria que utilizará durante toda la competencia. La camiseta titular mantiene la identidad histórica del club, con el tradicional azul como color predominante y las características milrayitas blancas, mientras que la alternativa será completamente blanca.



Peñarol y una noche especial en el Polideportivo.

Los Socios Cancha que se encuentren activos podrán ingresar sin cargo al sector correspondiente a su categoría. Las entradas también pueden adquirirse de manera online mediante la plataforma Socios, en penarolmdp.global.fan, o a través de Basquet ID. Para quienes prefieran comprar de manera presencial, la Secretaría del club atenderá este miércoles de 9 a 13 y de 16 a 18, mientras que la boletería del Polideportivo Islas Malvinas estará habilitada desde las 19.30.

En cuanto a los valores, los menores de hasta 3 años ingresarán sin cargo al sector general, mientras que para los chicos de 3 a 12 años la entrada tendrá un costo de $10.000. De esta manera, el Polideportivo se prepara para una jornada especial, marcada por el inicio de una nueva temporada y por el aniversario de una institución que lleva cuatro décadas consecutivas en la elite nacional.

Un plantel renovado para la temporada 2026/27

Peñarol afrontará esta nueva campaña con una renovación importante en su plantel. El equipo sumó a Sebastián Vega, Franco Giorgetti, Selem Safar y Andrés Jaime, además del regreso de Ignacio Bednarek. A ellos se agregó el juvenil chileno Pedro Stuardo, una de las novedades que tendrá el equipo marplatense.

Por su parte, continuarán Al Thornton, Luciano Guerra, Agustín Pérez Tapia, Iván Basualdo y Nicolás Chiaraviglio, mientras que también formarán parte del plantel los juveniles Gonzalo Aman, Martín Chapero y Gian Luca Rossi. El cuerpo técnico seguirá encabezado por Leandro Ramella, acompañado por sus asistentes Mariano Rodríguez y Tomás Sirochinsky.

El estreno ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia marcará, entonces, el comienzo de un nuevo capítulo para Peñarol en la Liga Nacional. Con una camiseta renovada, incorporaciones de experiencia y el regreso de algunos nombres conocidos, el Milrayitas pondrá en marcha una temporada que tendrá como punto de partida una cifra histórica: 40 años consecutivos en la máxima categoría del básquet argentino.