Debut con victoria: Peñarol le ganó al último campeón y arrancó la Liga con el pie derecho

El equipo de Leandro Ramella venció en el Poli a Gimnasia de Comodoro y sumó su primer triunfo en la temporada.

Peñarol tuvo una buena noche en defensa y consiguió una importante victoria ante el último campeón de la Liga Nacional. El equipo de Leandro Ramella, en su vuelta oficial al Milrayita, venció 62-57 a Gimnasia de Comodoro y sumó su primer triunfo en la temporada.

Lo sorpresivo claramente fue el goleo bajo pero para Ramella esa será una regla durante toda la temporada. Sus equipos se basan en la defensa y hoy pudo demostrarlo de gran manera dejando a un equipo que apenas 48 horas antes había anotado en la cancha de Lanús 92 puntos. Pero la noche no fue perfecta en todas las facetas para el local, ya que apenas anotó 2 triples de los 22 que lanzó, un porcentaje preocupante y será uno de los temas a mejorar.

El primer cuarto lo tuvo al equipo de Garay y Santiago del Estero arriba por tres puntos con un buen pasaje de Al Thorton que mostró su clase de ex NBA y en el poste sacó a relucir toda su categoría. Sumado al buen inicio de Peréz Tapia el "Milrayita" terminó el segmento 17-14 arriba en el marcador.

La paridad continúo en el segundo cuarto pero esta vez lo tuvo al equipo de Comodoro liderando las acciones y consiguió llevarse el parcial por 13-15 aunque no consiguió remontar el resultado antes del final de la primera parte y se fue abajo en el marcador al vestuario 30-29.

El gran esfuerzo y la diferencia la sacó al volver del vestuario. Tuvo un buen pasaje defensivo de Ivan Basulado y Al Thorton en la zona pintada y los puntos en las manos de Pérez Tapia, Guerra y Jaime entraron en el momento adecuado para irse al último cuarto ganando por nueve unidades 44-35.

La victoria para el equipo de Ramella llegó a peligrar en algunos momentos ya que a menos de cuatro minutos para el cierre del encuentro, el vigente campeón de la Liga Nacional llegó a ponerse a un doble pero allí fue cuando el DT de Peña paró las acciones con un minuto y frenó la arremetida de su rival. Esto le permitió a Jaime dominar más las acciones y junto con Pérez Tapia consiguieron cerrar el triunfo para el local por 62-57.

Con este resultado Peñarol arrancó la Liga Nacional 2026/27 de manera perfecta con un triunfo y ahora tendrá unos cuantos días de descanso para preparar el próximo compromiso que será ante Regatas de Corrientes también en el Polideportivo Islas Malvinas el 7 de octubre y luego tendrá que viajar a Buenos Aires para enfrentar a Lanús y San Lorenzo el 14 y 16.

Síntesis:

Peñarol: Pérez Tapia 16, Jaime 12, Guerra 7, Thorton 6, Basualdo 6, Vega 5, Bednarek 4, Chiaraviglio 4, Giorgetti 2.

Gimnasia de Comodoro: Dato 15, Carrasco 9, Rivero 8, Inyaco 6, Chacón 6, Toretta 5, Stevens 4, Okafor 2, Forestier 2

Marcador: 17-14, 30-29, 44-35, 62-57

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas

Fotos: Prensa Peñarol