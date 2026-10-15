Represión en la Marcha Federal Universitaria: detuvieron a 31 personas y desalojaron la plaza

Las fuerzas federales tiraron gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde un camión hidrante.

La 5ta Marcha Federal Universitaria terminó con violencia y represión en la Plaza de los dos Congresos. Mientras miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sociales se concentraban en el centro porteño para exigir que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, se produjeron algunos incidentes en las inmediaciones del Congreso.

Según Infobae, los enfrentamientos empezaron antes de las 16, cuando un grupo de encapuchados arrojó piedras contra el vallado que cubría el perímetro del Palacio legislativo. Las fuerzas federales tiraron gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde un camión hidrante ubicado en las avenidas Rivadavia y Entre Ríos.

Fueron 31 las personas detenidas y ocho los efectivos de las fuerzas heridos, según Infobae. Entre ellos, habría tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura Naval, quienes habrían sufrido lesiones por el impacto de piedras. El SAME, informó que asistió a dos personas durante los incidentes.

El alcance de los gases lacrimógenos llegó al interior del Congreso. Distintos diputados sufrieron malestares en el interior del establecimiento y debieron retirarse de algunos sectores. Entre ellos, la legisladora nacional Cecilia Moreau, quien necesitó asistencia para recuperarse.

El reclamo por el financiamiento universitario

La movilización tuvo como principal objetivo exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego pese al veto presidencial.

La ley contempla la actualización de los salarios docentes y no docentes, y de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades públicas.

Tras los incidentes, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva sostuvo que "el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia contra las fuerzas de seguridad ni a destruir bienes públicos".