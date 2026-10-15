Masiva convocatoria en la 5ta Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata

En defensa de la Universidad Pública y en reclamo al gobierno de Javier Milei por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en Mar del Plata también se desarrolló la 5ta Marcha Federal Universitaria.







Tal como ocurrió en las ediciones anteriores, la convocatoria fue multitudinaria. La comunidad universitaria, los estudiantes secundarios, los movimientos sociales, los sindicatos y los vecinos colmaron las calles de la ciudad, con una marcha de más de 13 cuadras.

La concentración, prevista para las 16 horas en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, se movilizó hacia el centro de la ciudad y tras completar el recorrido, el reclamo continuó en el Monumento a San Martín.

En diálogo con 0223, un manifestante becario de Conicet contó que la situación de desfinanciamiento en ciencia lo impacta directamente: "Ya no solo en el salario, sino en la imposibilidad de poder combinar con diferentes trabajos, en investigación es muy complicado acceder a los reactivos, estamos usando restos de restos".

Advirtió que además "se nos están terminando", por lo que la ciencia argentina, que es reconocida internacionalmente, hoy se encuentra en "una situación terrible".

Otra estudiante indicó que "lo importante es dejar huella hoy", y "seguir con la lucha en las calles". Para sintetizar, aclaró: "Vinimos a marchar para tirar el DNU completo. Sabemos que la movida está en las calles, hoy en día la lucha está en el pueblo".

El reclamo por el financiamiento universitario

Bajo el lema “Por la educación, la patria y la democracia. Universidad Pública siempre”, las plazas y las calles de todo el país se volvieron a colmar, para defender el sistema universitario público y la educación pública argentina.

La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados y autoridades universitarias para visibilizar la situación presupuestaria de las instituciones nacionales y defender el funcionamiento de la educación superior pública.