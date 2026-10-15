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Marcha Federal Universitaria

Las mejores imágenes de la 5ta Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata

La concentración fue en el Complejo Universitario y la marcha recorrió distintos puntos de la ciudad hasta terminar en el Monumento a San Martín.

Registros de la 5ta Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata. Foto: 0223.

15 de Octubre de 2026 20:01

Por Redacción 0223

PARA 0223

Esta tarde se desarrolló en Mar del Plata la 5ta Marcha Federal Universitariaen defensa de la educación pública y en reclamo al gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Tal como ocurrió en las marchas anteriores, la convocatoria fue masiva. La concentración se originó en la puerta del Complejo Universitario Manuel Belgrano y la movilización se dirigió hasta el centro de la ciudad, sumando manifestantes a lo largo del camino.

Tras completarse el recorrido, una multitud se reunió en el Monumento a San Martín para darle visibilidad al reclamo. A diferencia de otros puntos en el país, la marcha se desarrolló de manera pacífica y sin inconvenientes.

En esta oportunidad, se reunieron miles de estudiantes, docentes, no docentes, graduados y autoridades universitarias, acompañados por familias, trabajadores y vecinos que apoyan el reclamo.

 

 

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