Represión en la Marcha Federal Universitaria: la Policía tiró gases lacrimógenos y avanzó con camiones hidrantes

La convocatoria estaba prevista para las 16 horas, pero el operativo de seguridad comenzó a desplegarse antes.

La quinta Marcha Federal Universitaria desarrollada esta tarde frente al Congreso de la Nación fue intervenida por las fuerzas de seguridad, que avanzaron sobre los manifestantes que se habían convocado en la Plaza de los dos Congresos para exigirle al gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La represión policial incluyó el uso de camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Las imágenes del operativo mostraron el avance de las fuerzas en las inmediaciones del Congreso, entre calles valladas y una desmedida cantidad de efectivos.

El avance de las fuerzas de seguridad interrumpió una marcha pacífica, convocada en el marco del conflicto entre el gobierno nacional y la comunidad universitaria.

En distintas imágenes que recorrieron las redes y los medios se pudo observar la violencia de la represión, y también la participación de grupos de encapuchados enfrentando a la Policía. Se trata de personas sin identificación, que suelen "aparecer" para que las fuerzas justifiquen su accionar como contestataria.

El reclamo de la Marcha Federal Universitaria

La movilización había sido convocada para reclamar la aplicación de una ley aprobada por el Congreso que contempla, entre otras cuestiones, la actualización de los salarios docentes y no docentes y el financiamiento de las universidades públicas.

La protesta se desarrolló en plena Plaza de los dos Congresos mientras la Justicia avanzaba con medidas para exigirle al Poder Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones.

Desde temprano, distintas columnas de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, sindicatos y organizaciones políticas empezaron a llegar a la zona del Congreso. La convocatoria central estaba prevista para las 16, aunque las concentraciones arrancaron antes.