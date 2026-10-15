Todo confirmado para la semifinal de vuelta: día, horario y árbitros para el Alvarado vs Cipolletti

El equipo de Pablo Martel se prepara para el encuentro de vuelta de las semifinales del Federal A en el que deberá dar vuelta el resultado para meterse en la final.

Tras un duro domingo en el que Alvarado no se pudo traer nada de Río Negro, el equipo de Pablo Martel se prepara para el encuentro de vuelta de las semifinales del Federal A. El mismo se disputará este domingo a partir de las 15:30 en el José María Minella.

El "Torito" tendrá la complicada tarea de dar vuelta el 1-0 del resultado global y más aún sin tres de sus jugadores importantes. El elenco marplatense no contará con: Facundo Centurión y el "Colo" Sosa, ambos fueron expulsados en la ida; y con Matías Mansilla que está lesionado y no podrá estar a disposición.

Con respecto al cuarteto arbitral, los encargados de imponer justicia este domingo en el Minella serán: Gustavo Federico Benites (árbitro principal), Guido Córdoba (asistente 1), Luciano Agustín Díaz (asistente 2), Diego Saúl Novelli (cuarto árbitro). Tendrán la compleja tarea de dejar atrás la polémica actuación que tuvo Fernando Rekers en el encuentro de ida.

De esta manera el "Torito" ya conoce día, horario y los encargados de impartir justicia, ahora le tocará al equipo de Pablo Martel dejar todo en la cancha con el objetivo de dar vuelta la serie para meterse en la final por el primer ascenso a la Primera Nacional. Del otro lado del cuadro, igualaron en Bahía Blanca 1-1 Olimpo y San Martín de Formosa y jugarán en simultáneo este próximo domingo el partido de vuelta.