Germán "Colo" Sosa rompió el silencio tras el escándalo contra Cipolletti: "Estoy profundamente avergonzado"

El delantero publicó un descargo en redes sociales luego de la derrota ante Cipolletti y pidió disculpas a sus compañeros, al rival y a los hinchas del Torito.

Germán “Colo” Sosa rompió el silencio tras la polémica que protagonizó en la derrota por 1-0 de Alvarado frente a Cipolletti, en Río Negro, por el partido de ida de las semifinales del Torneo Federal A. El delantero fue expulsado tras una agresión contra Cristian González, defensor del conjunto local, y luego quedó en el centro de las críticas por su reacción. Ante las repercusiones que generó lo sucedido, decidió publicar un comunicado para explicar su versión de los hechos y reconocer su responsabilidad.

En su mensaje, el atacante aclaró que su expulsión se produjo antes de la situación que posteriormente se viralizó en las redes sociales. “La publicación de esas imágenes, fuera de contexto, ha generado una interpretación equivocada de lo sucedido, dando a entender que mi expulsión se produjo por esa situación, cuando no fue así”, explicó. Además, compartió videos para mostrar la secuencia y señaló que el defensor de Cipolletti, mientras estaba en el suelo, realizaba gestos y burlas, según su interpretación.

Sin embargo, Sosa reconoció que ese contexto no justifica su comportamiento posterior a la tarjeta roja y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. “Nada justifica mi reacción posterior a la expulsión, de la cual estoy profundamente avergonzado y arrepentido”, sostuvo el delantero de Alvarado. En la misma línea, remarcó la importancia de controlar las emociones y mantener el respeto dentro del campo de juego, incluso en situaciones de máxima tensión.

El futbolista también aprovechó el comunicado para pedir disculpas a todas las partes involucradas y, especialmente, a quienes representa con la camiseta del conjunto marplatense. “Pido sinceras disculpas a los colegas del equipo contrario, a mis compañeros y a toda la gente de Alvarado, el club al que represento y defiendo con el corazón, y al que voy a seguir defendiendo hasta el final”, manifestó. Además, rechazó cualquier forma de violencia y destacó el valor educativo del deporte: “Creo profundamente que el deporte debe unir, educar y construir, nunca destruir”.

Por último, el Colo asumió la responsabilidad por su accionar y reafirmó su compromiso con Alvarado en un momento delicado de la temporada. “El respeto, los valores y el amor por este deporte deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia”, concluyó. Mientras el Torito deberá enfocarse en la revancha de las semifinales del Federal A, el descargo del delantero buscó llevar una señal de arrepentimiento después de un episodio que generó repercusiones dentro y fuera de la cancha.