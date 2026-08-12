Alvarado festejó ante su gente y sigue con puntaje ideal en el Nonagonal

El "Colo" Sosa volvió a aprovechar su chance, convirtió el penal y estuvo cerca de otro gol en un par de oportunidades. (Fotos: Diego Berrutti)

Dominando el partido de principio a fin y con la falta de contundencia que le sobró en otros partidos, Alvarado volvió al Minella e ilusionó a todos superando a Huracán Las Heras en el juego y 1 a 0 en el resultado.

Alvarado salió con el envión de volver a su casa después de mucho tiempo y el triunfo en Salta, pero se empezó a diluir. Cuando a los 5', Makarte asistió a Gutiérrez que aceleró y punteó apenas arriba, parecía que iba a ser un aluvión. Sin embargo, más allá de tener la posición de la pelota, le costó profundizar y llegar a fondo. El "torito" era protagonista pero no lastimaba a Franco Agüero que se adueñó de las pelotas aéreas y manejaba los tiempos de partido.

Encima, antes del final de la primera etapa, Santiago Gutiérrez salió caminando para el lado del banco, se puso a hablar con Martel, intentó volver al campo pero no pudo correr y se tiró al piso mientras se preparaba su reemplazante. Baja importante para el "torito" y adentro un jugador de otras características: Matías Pérez. En la última, Makarte levantó un córner y Germán Sosa cabeceó del pique al piso y exigió una notable respuesta de Agüero.

Sin su "as de espadas", al "torito" le costó un poco en el arranque el complemento, pero de a poco se fue acomodando, volvió a tomar el control del partido y empezó a avanzar. Hasta que Castellano cerró bien en un ataque por izquierda, se la pellizcaron a Sosa y cuando el delantero de Alvarado punteó se lo llevaron puesto: penal. El "9" canjeó por gol con un remate suave, al medio del arco y dio tranquilidad.

A partir de ahí, la visita se apresuró, se puso nerviosa y Bonet golpeó a Centurión cuando se lo quiso sacar de encima en un forcejeo y terminó de complicar el panorama para su equipo. Alvarado estaba tranquilo y ya tenía su parte hecha. Una volea de Sosa que se perdió muy cerca del ángulo derecho y varias aproximaciones mal terminada, pudieron liquidar todo antes. El local tenía espacios por todos lados y Agüero mantuvo a su equipo arriba con un achique rápido ante otra buena volea del "Colo". El ingresado Marco Miori también pudo sellar el partido pero el palo le dijo que no primero y le erró por centímetros después.

Síntesis

Alvarado (1): Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Facundo Centurión y Cristian Gorgerino; Matías Mansilla y Tomás Federico; Ariel Castellano, Santiago Gutiérrez y Ramiro Makarte; Germán Sosa. DT: Pablo Martel.

Cambios: PT 39' Matías Pérez por Gutiérrez; 40'Pablo Hofstetter y Marco Miori por Mansilla y Castellano y 44' Tomás Berra por Makarte.

Huracán Las Heras (0): Fanco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Santiago Úbeda y Nicolás Sandoval; Emiliano Bogado, Fernando Cortés y Facundo Romero. Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Cambios: ST 20' Alejandro Toledo e Ignacio González por Romero y Cortés, 27' Máximo Rodríguez por Úbeda y 40' Albano Alessandrini y Juan Albacete.

Goles: ST 17' Sosa, de penal.



Árbitro: Lucas Cavallero.



Estadio: "José María Minella".



