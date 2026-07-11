Con la cabeza en el Nonagonal, Alvarado no pasó del empate en Tandil

Alvarado cumplió su primer objetivo, tendrá fecha libre la próxima semana y ya piensa en el Nonagonal. (Foto archivo)

Era un partido que a Alvarado no le modificaba nada y no se notó. Porque Pablo Martel decidió rotar un poco y le dio la posibilidad a muchos jugadores que no venían siendo titulares. De todas maneras, y aunque buscó y tuvo las mejores ocasiones, no pudo romper el cero y terminó empatando sin goles frente a Santamarina de Tandil, en el cierre de la primera fase para el "torito" que la próxima fecha tendrá jornada libre.

El arranque mostró a la visita tomando el protagonismo y lastimando por las bandas, sobre todo por la izquierda, donde Matías Pérez fue imparable para la defensa local. Pero, como tantas otras veces fuera de casa, a Alvarado le faltó precisión en los metros finales para convertir las aproximaciones en jugadas de peligro. La más clara fue con Germán Sosa, que recibió en la medialuna y se la quiso "pinchar" a Moris y se fue cerca. De todas formas, la única de Santamarina fue la más peligrosa, con un desborde de Romero y el pase atrás para Beloqui que puso mal la pierna.

En el complemento, la tónica siguió siendo la misma. Ahora sí, el "torito" encontró conexión de derecha a izquierda Pérez amagó a rematar y se la sirvió a Ramiro Makarte que, entrando al área, sacó un derechazo bajo, respondió Moris con un rebote que le quedó en la cabeza a Sosa y, otra vez, el arquero reaccionó de manera brillante para mandar al córner. En el juego, no pasó mucho más. De pelota parada casi lo gana Alvarado, con un cabezazo de Fernández, un tiro libre de Federico y, en la última, un rebote que le quedó a Tomás Fernández y no le pudo dar dirección.

Objetivo cumplido para Alvarado al finalizar la primera fase. Ahora a descansar una semana y enfocarse de lleno en lo que viene, en una etapa nueva en el club, buscando el gran sueño de todos.

Síntesis

Santamarina (0): Uriel Moris; Matías Labaroni, Luciano Domínguez, Ignacio Lucero y Tobías Ferrari; Matías Benítez, Nicolás Igartúa, Diego Sosa y Alexis Devesa; Julián Beloqui y Tomás Romero. DT: Matías Tatangelo.

Cambios: ST 26' Bautista San Martín por Sosa, 34' Franco Meza por Benítez y 44' Juan Istillarte y Rodrigo Di Carlo por Beloqui y Romero.

Alvarado (0): Emanuel Bilbao; Lautaro Núñez, Tomás Berra, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Pablo Hoffstetter y Tomás Federico; Ariel Castellano, Ramiro Makarte y Matías Pérez; Germán Sosa. DT: Pablo Martel.

Cambios: ST 22' Nahuel Speck y Lucas Chiozza por Pérez y Makarte, 28' Germán Cervera por Castellano y 44' Alan Cortadi por Federico.

Goles: No hubo.



Árbitro: Alejandro Scionti



Estadio: "General San Martín", de Tandil.



