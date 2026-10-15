Fava relanza sus préstamos personales con montos de hasta $2.500.000 y cuotas fijas: cómo acceder en simples pasos

Con el objetivo de acompañar el esfuerzo cotidiano de la comunidad y estar al lado de quienes todos los días le ponen el pecho para salir adelante, Fava anunció el relanzamiento de su línea de préstamos personales. Respaldada por su amplia trayectoria y el sólido vínculo de confianza construido a lo largo del tiempo, la compañía presenta una alternativa ágil y cercana pensada para ser un verdadero respaldo para la gente remadora, tanto para quienes ya forman parte de Fava como para nuevos clientes.

Un respaldo concreto para quienes buscan salir adelante

Hay momentos en los que surgen gastos imprevistos, arreglos necesarios en el hogar o proyectos personales que no pueden esperar. Frente a esas situaciones donde hace falta buscarle la vuelta y encontrar una salida rápida, esta herramienta fue diseñada para brindar soluciones reales y sin complicaciones.

La propuesta permite acceder a montos de hasta $2.500.000 con la posibilidad de financiarlos en hasta 24 cuotas fijas, aportando previsibilidad y tranquilidad a la economía familiar. Además, se adapta a la comodidad de cada persona: el dinero puede retirarse en efectivo por ventanilla o recibirse de manera directa mediante transferencia bancaria.

Cómo solicitarlo: trámite 100% online o con atención personalizada en sucursales

Para acceder al préstamo, Fava ofrece múltiples alternativas según la preferencia de cada persona. Quienes deseen gestionarlo de manera remota pueden iniciar y completar la solicitud de forma 100% digital ingresando en fava.com.ar/prestamos.

Asimismo, quienes prefieran el asesoramiento cara a cara pueden acercarse a la sucursal más próxima presentando únicamente su DNI. Allí, el equipo comercial guía a cada persona en simples pasos, evalúa las opciones crediticias en el momento y define el plan de cuotas que mejor se ajuste a su situación, completando la gestión de forma rápida y sin vueltas.

(Operaciones sujetas a evaluación y calificación crediticia).

Confianza, trayectoria y presencia regional

Con una extensa red de sucursales en la provincia de Buenos Aires, Fava reafirma su compromiso de brindar un trato humano, cálido y seguro, poniendo al alcance de la comunidad herramientas de financiación claras y transparentes.

Para conocer más sobre los requisitos o solicitar un préstamo personal, los interesados pueden ingresar en fava.com.ar/prestamos o acercarse a cualquiera de las sucursales de Fava en Mar del Plata: Casa Central (Av. Luro 3247), Puerto (12 de Octubre 3299) o Rotonda El Gaucho (Av. Juan B. Justo y Av. Centenario).