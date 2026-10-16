Partidos emocionantes en el Torneo de Clausura 2026: Previa de la Jornada 13

Con solo cuatro jornadas más en el torneo de Clausura de la Liga Profesional 2026, la competencia por la clasificación hacia los octavos de final está siendo muy reñida. Y para no perderte nada, entérate con 1xBet todos los enfrentamientos más emocionantes de la Jornada 13, los cuales se disputarán entre el 15 al 19 de octubre.

Racing vs Independiente, 18 de Octubre, 14:45

Racing e Independiente, actualmente están atravesando una situación muy preocupante. Los dos equipos han sufrido varias derrotas y no se encuentran en su mejor momento de cara al derbi. Sin embargo, El Clásico de Avellaneda, se disputará como partido interzonal, convirtiéndose en uno de los partidos más esperados por la hinchada está semana.

A finales de septiembre, tras la caída agónica frente al Boca, Racing Club tomó la dura decisión de despedir a Juan Pablo Vojvoda y a su cuerpo técnico. Nombrando a Sebastian Romero como entrenador interino del plantel profesional. Conocido como “Chirola”, el DT interino ya había asumido este cargo a principios de este año; destacando con una victoria por 2-0 en un partido de la Copa Sudamericana contra el Independiente Petrolero de Bolivia. Su segundo debut, como DT también resultó ser todo un éxito; derrotando como visitante 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto.

Sin embargo, Racing sufrió una derrota ante Belgrano cayendo 2-0. Ésto ha causado que el equipo que dirige el nuevo entrenador Romero no logre levantar la cabeza. Como consecuencia ha logrado obtener apenas 7 puntos en la tabla de clasificación de la zona B de los octavos de final. Mientras que, Independiente también ha tenido un tiempo complicado ya que solamente ha sumado 1 punto en sus últimos dos encuentros, tras caer 4-1 ante el Instituto en el Avellanada y un empate 0-0 con Talleres de Córdoba.











Con estos resultados, Romero es consciente de que Racing necesita descontar en los próximos partidos. Por lo que buscará vengarse de su rival tras su última derrota por 1-0 en el partido del Apertura de Abril, cuando el delantero del Racing Adrian “Maravilla” Martinez falló un penal y el Independiente se burló, dándoles la victoria gracias al gol de última hora de Gabriel Ávalos.

Belgrano vs River Plate, 18 de Octubre, 20:15

Los actuales campeones del Apertura de la Zona B, llevan una remontada histórica de 6 partidos sin haber perdido ni uno solo en el Clausura (3 empates y 3 victorias). El principal punto fuerte de Belgrano es el orden y su sólida defensa; cabe destacar que el conjunto cordobés solamente ha recibido 7 goles en 12 partidos y se ha mantenido invicto en 6 ocasiones.

Las cosas para el conjunto platense no son del todo alentadoras. Con Leonardo Ponzio, quien arrancó como Director técnico relevando a Eduardo Coudet, comenzó su ciclo con tres triunfos consecutivos, pero en el cuarto partido, River marcó su primera derrota de 2-1 en casa ante Huracán. Después de eso, La Banda derrotó a Estudiantes de Río Cuarto con lo justo 1-0, con el regreso de Thiago Almada, quien fue aplaudido por los hinchas después de haber pausado su carrera tras una lesión en el cuádriceps.

El 14 de octubre, se llevará a cabo el enfrentamiento entre River Plate contra Sarmiento. Como consecuencia, el conjunto platense tendrá poco tiempo para descansar antes de su enfrentamiento con Belgrano. A pesar de eso, La Banda está decidida a luchar y mejorar su posición en los octavos de final y vengar su derrota por 3-2 en la final del Apertura en mayo.

Boca Juniors vs Talleres de Córdoba, 16 de Octubre, 21:30

Tras vivir una derrota histórica por parte del Deportivo Riestra en la primera jornada, la escuadra de Rodolfo Arruabarrena remontó increíblemente una racha de 11 partidos sin conocer la derrota (5 victorias y 6 empates) encontrándose entre los líderes. Sin embargo, Boca necesita aprovechar cada oportunidad para lograr clasificar a los octavos de final ya que su puesto aún no está del todo asegurado. Para eso, Boca necesita sumar puntos en sus próximos partidos.

Esto se complica aún más, ya que el partido contra Talleres se disputará entre dos partidos de ida y vuelta en las semifinales de la Copa Sudamericana contra el Vasco da Gama de Brasil. Por eso, para asegurarse de que los jugadores tengan suficiente energía para el torneo internacional, Arruabarrena podría estar pensando en rotar a toda su plantilla para el próximo partido del Clausura. Y es precisamente eso lo que Talleres espera con el fin de sumar puntos, dado que actualmente, el equipo ha disputado 12 partidos ocupando el último lugar de la Zona A con apenas 9 puntos. Por lo tanto, cualquier resultado positivo sería muy bienvenido para el plantel.

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