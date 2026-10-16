Segundo tiempo casi perfecto: Peñarol ganó en el Pando y mantiene el invicto

El equipo de Leandro Ramella se vuelve a Mar del Plata con dos victorias importantes en la primera gira de la temporada.

Luego de la importante victoria del miércoles, Peñarol volvió a mostrar una muy buena imagén en la segunda parte y consiguió llevarse el triunfo 92-85 ante San Lorenzo en el Roberto Pando.

El inicio de temporada del elenco marplatense es muy bueno tanto en ataque como en defensa. Y uno de los grandes culpables de que el equipo de Leandro Ramella disfrute de este momento es Agustín Pérez Tapia, el escolta que hoy volvió a ser el goleador del "Milrayita" en este caso con 17 unidades.

El primer cuarto para el equipo de Garay y Santiago fue de menor a mayor con un buen pasaje dominado por el ya mencionado Pérez Tapia y Lucho Guerra que mostró nuevamente un buen ritmo llevando al equipo para adelante. La visita consiguió terminar el primer segmento del encuentro 28-22 arriba en el marcador.

En el segundo cuarto se sumaron otros protagonistas como Giorgetti o Al Thorton que aportaron sus puntos importantes para repartir el goleo y que no sea 100% necesario tener los puntos de un solo goleador. El equipo de Ramella fluyó pero cayó un poco la defensa en los últimos minutos por lo que terminó apenas un punto arriba 45-44 al irse a los vestuarios.

Ya en la segunda mitad, llegó el mejor pasaje para Peñarol del partido, ya que llegó a sacar 15 puntos y a dominar claramente el partido con el manejo de Andrés Jaime que tuvo una gran cuarto aportando más de diez puntos. Esto le permitió irse a la visitar 71-62 arriba al último cuarto.

En los últimos diez minutos el equipo de Ramella llegó a mantener la diferencia pero a falta de tres minutos se complicó la victoria. La diferencia se acortó a tan solo cuatro puntos y no consiguiá terminar de cerrar el encuentro hasta que en los segundos finales Guerra y Jaime lo liquidaron con libres para ganar el encuentro 92-85.

Con este triunfo Peñarol mantiene el invicto con un récord de 3-0 y ahora le tocará jugar el 27 de octubre en el Polideportivo Islas Malvinas ante San Martín de Corrientes antes de salir nuevamente de gira por Santiago del Estero.

Síntesis:

Peñarol: Pérez Tapia 17, Jaime 16, Basualdo 14, Guerra 13, Giorgetti 10, Thorton 8, Safar 7, Bednarek 3, Chiaraviglio 2, Vega 2. DT: Leandro Ramella

Marcador: 22-28, 44-45, 62-71, 85-92

Estadio: Roberto Pando

Fotos: Prensa Peñarol