No es solo una sonrisa: lo que tenés que saber antes de elegir un tratamiento odontológico

Ante la tendencia de odontólogos ilegales, el Colegio brindó una serie de recomendaciones para prevenir riesgos.

Al momento de realizarse un tratamiento odontológico, el precio, la rapidez o los resultados prometidos pueden influir en la decisión. Sin embargo, hay algo fundamental que muchas veces pasa inadvertido: quién realiza el tratamiento y qué preparación tiene para hacerlo.

Desde el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX, destacaron la importancia de elegir profesionales habilitados y conocer qué hay detrás de una atención odontológica segura. En ese sentido, remarcaron que la formación, el diagnóstico y la responsabilidad profesional son fundamentales para cuidar la salud bucal.

Un procedimiento odontológico implica evaluar cada caso, establecer un diagnóstico y tomar decisiones que pueden tener consecuencias directas sobre la salud. Por eso, elegir un profesional habilitado no es un detalle menor, sino una decisión fundamental para cuidar la salud bucal.

Lo que no se ve también importa

Detrás de cada consulta hay años de formación, conocimientos científicos y la capacidad de identificar qué necesita cada paciente. También hay una responsabilidad que incluye prevenir complicaciones, utilizar materiales e instrumental adecuados y responder ante posibles problemas.

Cuando estas condiciones no están garantizadas, el paciente puede quedar expuesto a prácticas inseguras que provoquen lesiones, agraven un problema existente o requieran nuevos tratamientos para corregir los daños.

El riesgo no siempre es evidente desde el comienzo. Una propuesta puede parecer sencilla, económica o conveniente, pero eso no garantiza que el tratamiento sea adecuado ni que quien lo realiza esté capacitado y habilitado para hacerlo.

Cómo elegir con mayor seguridad

Ante la oferta de tratamientos odontológicos en redes sociales o fuera de los ámbitos de atención habilitados, desde el Colegio de Odontólogos compartieron una serie de precauciones para tener en cuenta antes de realizar una consulta.

Verificar la matrícula: comprobar que quien realizará el tratamiento sea un odontólogo habilitado para ejercer.

comprobar que quien realizará el tratamiento sea un odontólogo habilitado para ejercer. Consultar antes de aceptar : solicitar información sobre el diagnóstico, el procedimiento propuesto y sus posibles riesgos.

: solicitar información sobre el diagnóstico, el procedimiento propuesto y sus posibles riesgos. Desconfiar de las soluciones mágicas : las promesas de resultados inmediatos o de tratamientos sin una evaluación previa deben generar precaución.

Informarse, hacer preguntas y verificar la habilitación profesional son acciones que ayudan a tomar decisiones responsables y a reducir los riesgos asociados a las prácticas ilegales.

Cuidar la salud también es saber elegir

Desde el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX, sostuvieron que combatir el ejercicio ilegal de la odontología es una responsabilidad que trasciende el ámbito profesional, ya que se trata de proteger a la comunidad y promover una atención segura.

En el marco de su campaña de concientización, la institución busca reforzar la importancia de acudir a profesionales habilitados y brindar herramientas para que los pacientes puedan reconocer los riesgos de las prácticas ilegales.

El valor de una atención odontológica no se mide únicamente por el resultado estético o por la rapidez con la que se realiza un tratamiento. También reside en el conocimiento, el criterio clínico y la responsabilidad de quien cuida la salud del paciente.

Por eso, esta recomendación final: con tu salud no improvises, elegí profesionales habilitados.