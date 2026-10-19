El duelo de "joyas" fue para Nico Paz: Como le ganó a la Fiorentina de Mastantuono

El duelo fue para el jugador surgido del Real Madrid. El de River le "sacó" la amarilla por una fuerte infracción.

Nico Paz se llevó todos los aplausos en la visita del Como al Estadio Artemio Franchi para enfrentar a la Fiorentina de Franco Mastantuono por la fecha 7 de la Serie A. El mediocampista surgido en Real Madrid se despachó con un gol y una asistencia para ganar el duelo de argentinos por 3-1 ante un equipo local que sigue en zona de descenso.

Como se puso 2-0 antes de los 40 minutos y Fiorentina descontó para luego empatar antes del descanso con una asistencia de Mastantuono. Sin embargo, este último tanto fue anulado por posición adelantada y luego el visitante estiró la ventaja en el complemento.

El argentino nacido en España había comenzado la noche con un gol de delantero. A los 36 minutos, conectó de cabeza un centro desde la izquierda en el punto del penal para marcar el 2 a 0 parcial, apenas su segundo tanto de cabeza en la Serie A.

Pero la influencia de Nico Paz no terminó allí. A los 56 minutos, gestionó una contra con inteligencia, esperó el momento justo y asistió a Anastasios Douvikas, que aprovechó una floja reacción de David De Gea para marcar el 3-1 de Como y sentenciar la victoria visitante.

Del lado local, Mastantuono volvió a ser uno de los jugadores más peligrosos. Participó en la jugada que derivó en el descuento de Fiorentina al lanzar un córner venenoso y también fue protagonista de la acción que terminó en el empate 2-2 sobre el cierre del primer tiempo, pero que el VAR anuló por fuera de juego.