El duelo de "joyas" fue para Nico Paz: Como le ganó a la Fiorentina de Mastantuono
Los "herederos" de la "10" de Messi se vieron las caras en el Calcio y la diferencia fue claramente a favor del jugador surgido en Real Madrid, que se llevó los tres puntos, hizo un gol y dio una asistencia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Nico Paz se llevó todos los aplausos en la visita del Como al Estadio Artemio Franchi para enfrentar a la Fiorentina de Franco Mastantuono por la fecha 7 de la Serie A. El mediocampista surgido en Real Madrid se despachó con un gol y una asistencia para ganar el duelo de argentinos por 3-1 ante un equipo local que sigue en zona de descenso.
Como se puso 2-0 antes de los 40 minutos y Fiorentina descontó para luego empatar antes del descanso con una asistencia de Mastantuono. Sin embargo, este último tanto fue anulado por posición adelantada y luego el visitante estiró la ventaja en el complemento.
El argentino nacido en España había comenzado la noche con un gol de delantero. A los 36 minutos, conectó de cabeza un centro desde la izquierda en el punto del penal para marcar el 2 a 0 parcial, apenas su segundo tanto de cabeza en la Serie A.
Pero la influencia de Nico Paz no terminó allí. A los 56 minutos, gestionó una contra con inteligencia, esperó el momento justo y asistió a Anastasios Douvikas, que aprovechó una floja reacción de David De Gea para marcar el 3-1 de Como y sentenciar la victoria visitante.
Del lado local, Mastantuono volvió a ser uno de los jugadores más peligrosos. Participó en la jugada que derivó en el descuento de Fiorentina al lanzar un córner venenoso y también fue protagonista de la acción que terminó en el empate 2-2 sobre el cierre del primer tiempo, pero que el VAR anuló por fuera de juego.
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